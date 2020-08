Questo giovedì 27 agosto è nata la primogenita di Orlando Bloom e Katy Perry, Daisy Dove. Ad annunciare la notizia, sono stati i divi stessi con uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram dell'Unicef, di cui entrambi sono ambasciatori. La foto, che ritrae la manina della neonata, ha ricevuto messaggi di auguri e di affetto da parte di diversi personaggi famosi, dall'ex senatrice Hillary Clinton alla top model Miranda Kerr.

La foto di Daisy Dove e i messaggi di auguri ai neo genitori su Instagram

"Stiamo volando, pieni d'amore e di meraviglia, per l'arrivo sano e sicuro di nostra figlia", hanno esordito su Instagram Katy Perry e Orlando Bloom.

I due artisti hanno poi chiesto ai fan di festeggiare la nascita della loro bambina Daisy Dove con donazioni all'Unicef.

La motivazione che ha spinto la coppia a rappresentare l'iniziativa umanitaria creata dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è nata dalla volontà di sostenere le madri impossibilitate a garantire un'assistenza sanitaria di qualità per la nascita sicura dei loro figli. Un gesto dei neo genitori che è stato apprezzato dall'ex senatrice statunitense Hillary Clinton che ha commentato: "Congratulazioni Katy Perry e Orlando Bloom e grazie per aver parlato a favore della salute materna. Auguro a voi e alla vostra nuova famiglia tutta la gioia del mondo".

Anche l'attrice Noah Cyrus (sorella di Miley) ha speso parole d'affetto per la coppia: "Sono davvero felice per voi".

Inoltre è arrivato il commento dell'ex moglie di Orlando Bloom, Miranda Kerr, che ha commentato: "Sono così felice per voi ragazzi. Non vedo l'ora di conoscerla". Parole quelle della top model trentasettenne che mostrano ancora un sentimento di grande affetto per l'ex marito.

La storia d'amore di Orlando Bloom e Katy Perry

Katy Perry e Orlando Bloom si sono conosciuti nel gennaio 2016 ad un after party di Neflix. Ai primi marzo 2016, i due sono stati immortalati per la prima volta insieme mentre passeggiavano mano nella mano per le strade esotiche delle Hawaii. Nel 2017 la coppia ha vissuto degli alti e bassi con tanto di crisi.

Nel settembre 2018 Orlando Bloom e Katy Perry però sono stati nuovamente avvistati insieme sul red carpet dell'evento Gala for the Global Ocean, organizzato a Monte Carlo dai Reali di Monaco. A quel punto, i due hanno ufficializzato il proprio "ritorno di fiamma", per poi dare una svolta più seria al rapporto. A San Valentino 2019, infatti, l'attore inglese ha chiesto la mano della popstar americana con tanto di anello gigante e gita romantica sull'elicottero. Lo scorso marzo, Katy Perry ha annunciato di essere in dolce attesa attraverso il videoclip "Never Worn White". E appunto nelle scorse ore è arrivato il lieto evento, con la nascita della loro figlia.