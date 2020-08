Da diverse ore sul web circola un Gossip su Chiara Ferragni. La nota influencer sarebbe in dolce attesa per la seconda volta, dopo diverse smentite. A far sapere la novità è stato il portale Very Inutil People, attraverso cui si evince che delle fonti ritenute attendibili avrebbero confermato la gravidanza della moglie di Fedez.

La notizia arriva dalla Sardegna in cui il rapper milanese e la moglie si stanno godendo gli ultimi giorni d’estate, insieme al primogenito Leone di due anni. A quanto pare la nota fashion blogger italiana starebbe aspettando il momento adatto per uscire allo scoperto.

Chiara Ferragni avrebbe svelato di essere incinta durante una conversazione con Fedez

Dalla Sardegna arriva l’ennesima indiscrezione su Chiara Ferragni svelata sul sito Very Inutil People. In particolare è emerso che una persona fidata avrebbe intercettato una conversazione tra l’influencer di Cremona e Fedez. Tramite il dialogo in questione sarebbe venuta alla luce la presunta gravidanza della madre di Leone. Non è la prima volta che circola tale notizia: verso la fine di giugno 2020, tramite una stories Instagram, Marina Di Guardo (la madre di Chiara) di sfuggita ha sussurrato al rapper di una presunta dolce attesa. Per la precisione le seguenti erano state le parole rivolte dalla scrittrice al genero: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”.

In seguito, precisamente a luglio, l’influencer e imprenditrice digitale ha destato dei dubbi per aver messo in mostra un pancino sospetto durante la sfilata Cruise di Dior: in tale circostanza Chiara ha affermato che era stata la cintura del vestito a risaltare le sue rotondità.

Il rapper milanese e la moglie stanno trascorrendo le vacanze estive in Sardegna

Occorre attendere qualche settimana per sapere con assoluta certezza se questa volta la nota fashion blogger è davvero incinta; attualmente la diretta interessata si trova in Sardegna con la sua famiglia. Fedez e la propria amata resteranno a Puntaldia fino al prossimo 28 agosto.

In Sardegna nei giorni scorsi i genitori di Leone hanno incontrato Giulia De Lellis in un ristorante della Costa Smeralda e, grazie a questa occasione, è stata quindi smentita qualsiasi tipo di rivalità tra l’ex volto di Uomini e donne e la moglie del cantante rapper milanese.

Un nuovo indizio, intanto, ha fatto credere a qualche utente che Chiara sia in stato interessante: Fedez ha risposto ad alcune domande dei fan, i quali gli hanno chiesto quale dovrà essere il sesso del suo prossimo figlio. Il cantante ha passato la parola alla moglie, che ha affermato: “Speriamo femmina, perché sarebbe un’esperienza diversa, ma basta che stia bene”. A questo punto, non rimane altro che aspettare l'ufficialità da parte della coppia.