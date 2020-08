Francesca Tocca ha annunciato, su Instagram, la fine della relazione con Valentin Alexandru Dimitru. La ballerina professionista di Amici non ha rivelato i motivi della rottura, ma bensì ha chiesto rispetto per lei e per il suo ex fidanzato. Al contrario l'ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha scelto la via del silenzio.

È addio tra Francesca e Valentin

Francesca e Valentin si erano conosciuti ad Amici, rispettivamente nei ruoli di maestra professionista e allievo. Quando all'epoca era uscita la notizia di una presunta relazione tra i due, alcuni telespettatori del talent avevano espresso dei commenti negativi sulla coppia.

A tal proposito il danzatore romeno aveva deciso di chiudere la storia, per non intromettersi nella sfera familiare di Francesca Tocca.

Successivamente la coppia aveva deciso di tornare insieme, ma lontano dai riflettori. Solamente lo scorso giugno, Francesca e Valentin dopo essere stati avvistati dai paparazzi e da alcuni fan erano usciti allo scoperto. Fino ad oggi, nulla faceva prospettare ad un addio imminente. Entrambi sui rispettivi profili social si scambiavano dediche e messaggi d'amore. La relazione sembrava andare a gonfie vele, ma oggi è arrivata la doccia fredda per gli estimatori di questa coppia.

Nelle scorse ore Francesca Tocca tramite un post pubblicato, su Instagram, ha dichiarato: "Mi sento di annunciarvi che io e Valentin non stiamo più insieme".

La ballerina ha confidato di avere reso pubblica la rottura, perché in questi mesi ha vissuto la sua favola d'amore alla luce del sole. Dunque, l'annuncio è stato un po' come non voler mentire ai suoi fan. Prima di concludere il suo messaggio, la diretta interessata ha fatto un appello: "Vi chiedo solo un po' di rispetto per me e per lui".

Al contrario di Francesca Tocca, Valentin Alexandru Dimitru ha deciso di restare in silenzio. Non è escluso che nei prossimi giorni il danzatore non decida di fornire ulteriori dettaglio sulla rottura.

Raimondo Todaro aveva smentito il tradimento

Dopo le numerose voci, Raimondo Todaro attraverso i social network aveva deciso di fare chiarezza sulla fine del suo matrimonio.

Tramite un lungo intervento, su Instagram, il ballerino di Ballando con le Stelle aveva smentito i pettegolezzi riguardanti un ipotetico tradimento.

Al contrario il ballerino siciliano aveva speso delle parole al miele nei confronti della sua ex moglie. Todaro aveva spiegato che, dopo un lungo cammino con Francesca le strade si erano divise. La coppia aveva iniziato a vedere la vita da un punto di vista diverso. Tuttavia Raimondo Todaro si era sentito in dovere di ringraziare Francesca Tocca per avergli dato la cosa più bella, ovvero la figlia Jasmine.