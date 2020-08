Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come riporta il settimanale Oggi, Elisa Isoardi sembrerebbe essere in perfetta sintonia con il suo maestro Raimondo Todaro. I due, in una foto ufficiale con le altre coppie, si sono lasciati andare ad un bacio affettuoso sulla guancia e ad un tenero abbraccio.

Isoardi: 'Io e il ballo siamo due sconosciuti'

Ballando con le Stelle aprirà i battenti sabato 12 settembre su Rai 1. Il dance show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli sarebbe dovuto andare in onda lo scorso marzo, ma causa dello scoppio della pandemia di coronavirus è stato rimandato.

Una volta ufficializzato il cast, tra i concorrenti Elisa Isoardi sembra essere il personaggio più atteso di quest’edizione.

Per anni la conduttrice piemontese ha rifiutato le avances della padrona di casa, ma questa volta ha deciso di mettersi in gioco. Isoardi, in una recente intervista con il settimanale Oggi, ha dichiarato: "Io e il ballo siamo due sconosciuti. Il ballo continua a dirmi 'sono tuo fratello', ma io continuo ad ignorarlo”. Elisa Isoardi prima di partecipare a Ballando con le Stelle non aveva mai ballato. Ora che la conduttrice di Cuneo ha detto sì a Milly Carlucci a saltare all'occhio è l'intesa con il suo maestro di danza.

Come riportato nell'ultimo numero del settimanale diretto da Umberto Brindani, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro avrebbero trovato la giusta sintonia.

Sempre secondo il settimanale Oggi, tra i due c'è una premura reciproca che, però, non deve essere scambiata per qualcosa di sentimentale. Sulla copertina di presentazione delle coppie di Ballando con le Stelle, Elisa e il suo partner si sono mostrati piuttosto affiatati: la coppia di ballo, a differenza degli altri concorrenti, si è scambiata un bacio sulla guancia e si è lasciata andare ad un affettuoso abbraccio.

Il cast di Ballando con le Stelle è risultato negativo al tampone per il coronavirus

Dopo la positività di Samuel Peron al coronavirus al ritorno da un viaggio in Sardegna, tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle e i rispettivi maestri sono stati sottoposti al tampone. Nelle scorse ore, Barbara Bouchet ha comunicato su Instagram: "Tutti negativi".

Una notizia che ha rincuorato tutti i telespettatori del dance show di Rai 1 e la stessa conduttrice. La data d’esordio del programma, infatti, avrebbe potuto subire uno slittamento.

Dopo la notizia della positività di uno dei maestri, Milly Carlucci era scesa in campo per fare chiarezza sul destino del programma. La padrona di casa aveva smentito le voci circolate su un eventuale positività di Rosalinda Celentano. Infine, Carlucci aveva spiegato che, per lei e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta la parola d’ordine è “lavorare in sicurezza”.