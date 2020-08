Manila Nazzaro ha conquistato il pubblico di Temptation Island con la sua bellezza e il suo carattere forte. Nel villaggio delle fidanzate la donna ha spesso parlato del rapporto concluso male con il suo ex marito Francesco Cozza, senza mai scendere nei dettagli. Quest'ultimo, attraverso il suo profilo Instagram, avrebbe lanciato delle frecciatine all'ex miss Italia in cui ha parlato di “sincerità” e di “bugie” che hanno le gambe corte.

Francesco Cozza è stato sposato con Manila Nazzaro dal 2005 al 2017. Dall‘unione dei due coniugi sono nati Francesco Pio di 14 anni e Nicholas di sette. Lo sportivo ha 46 anni ed è stato un calciatore di Genoa, Milan, Siena e Reggina.

Francesco avrebbe punzecchiato l’ex moglie

Manila Nazzaro durante la partecipazione a Temptation Island ha più volte parlato del suo ex marito. L’ex miss Italia ha affermato di non potersi spostare da Roma, perché avendo due figli ha bisogno di lavorare per mantenerli. Affermazioni che potrebbero non essere state apprezzate da Francesco Cozza.

Il 46enne tramite il suo profilo Instagram ha postato uno scatto in cui sono presenti due dei suoi figli nati dalla relazione con l’attuale compagna. Cozza ha scritto: “I miei giudici più severi...Le bugie hanno le gambe corte”.

In uno scatto precedente l’ex marito di Manila Nazzaro ha dichiarato: “Chi vive di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire”.

Infine, lo sportivo ha concluso: “La serietà è un’altra storia”.

Cozza non ha fatto alcun riferimento, ma secondo alcuni telespettatori del reality show la destinataria potrebbe essere la sua ex moglie.

Manila Nazzaro: ‘Ho scoperto il tradimento dai social’

Manila Nazzaro ha raccontato a Storie Italiane, poco prima di partecipare a Temptation Island, di essere venuta a conoscenza del tradimento da parte del suo ex marito tramite i social.

L’ex miss ha confidato anche alle altre ragazze di Temptation Island e ai single presenti nel villaggio delle fidanzate: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia”. L’attuale fidanzata di Lorenzo Amoruso con rammarico ha affermato che si sarebbe meritata un po’ di sincerità dall’uomo che amava.

La presentatrice televisiva ha rivelato che all’epoca lei lavorava a Roma mentre il marito si trovava in Calabria. I due non riuscivano più ad avere un rapporto sereno come quando si erano sposati ed erano già in fase di separazione. Nel corso del suo sfogo la concorrente di Temptation Island ha sottolineato che l'uomo non sarebbe stato vicino alla Nazzaro, neanche quando quest'ultima ha avuto dei problemi di salute. Infine, Manila Nazzaro ha tagliato corto: “Ognuno semina quello che raccoglie”