Anche se loro tendono a minimizzare, è evidente che tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ci siano dei problemi. Dopo che l'influencer non ha partecipato alle nozze della cugina del compagno in Sicilia, il dj ha disertato un evento molto importante per la famiglia della sua ragazza. Come documentano foto e video di un paio di giorni fa, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha preso parte alla festa di compleanno di Matilde, l'adorata nipotina della romana.

Damante assente alla festa della nipote di Giulia De Lellis

Non sono passati neppure due giorni da quando tutti i siti di Gossip hanno riportato la notizia dell'assenza di Giulia De Lellis al matrimonio di una cugina del fidanzato Andrea.

Il dj, infatti, si è recato da solo in Sicilia per assistere al giorno più bello di una sua parente, e le voci su una profonda crisi in corso tra lui e l'influencer sono aumentate.

Ad avvalorare la tesi secondo la quale ci sarebbe del gelo tra i "Damellis", è stata la scelta di Damante di non presentarsi alla festa per i tre anni di Matilde, una delle amatissime nipotine della sua dolce metà.

A questi due eventi così importanti per le loro famiglie, dunque, la 24enne e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno deciso di farsi vedere da "single", confermando la maretta che c'è tra loro da qualche settimana a questa parte.

Il compleanno della figlia della sorella di Giulia è stato il giorno dopo le nozze della cugina del "Dama", ma quest'ultimo ha preferito non recarsi a Roma, per continuare il giro delle discoteche di tutta Italia e suonare dietro alla consolle.

Il gesto della sorella di Giulia De Lellis per Iannone

Le voci su una profonda crisi in corso tra Giulia e Andrea, sono state alimentate da un gesto che la sorella di lei ha fatto nel giorno del compleanno della figlia Matilde. Mentre i fan della coppia nata a Uomini e Donne si chiedevano se Damante avrebbe partecipato o meno al party per i tre anni della nipote della fidanzata, Veronica De Lellis usava Instagram per fare gli auguri ad una persona molto cara alla sua famiglia.

Sotto ad una foto con protagonisti Andrea Iannone e la sua bambina, la sorella dell'influencer ha scritto: "Auguri zio".

La scelta della romana di esporsi sui social network nei confronti dell'ex compagno di sua sorella non è piaciuto a gran parte dei sostenitori dei Damellis, che l'hanno considerata come una mancanza di rispetto nei confronti dell'attuale fidanzato di Giulia, ovvero il Dama.

Veronica si difende, Giulia De Lellis resta in silenzio

Dopo che il gesto d'affetto nei confronti di Iannone ha sollevato una polemica senza fine sul web, la sorella di Giulia De Lellis ha deciso di esporsi un'altra volta per difendersi e per motivare la sua decisione.

"Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, dato che avevo già spiegato a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata di mia sorella, rimarrà tale", ha fatto sapere Veronica tramite il suo profilo Instagram.

La bella influecer, invece, ha preferito non sbilanciarsi né per prendere le parti della madre delle sue nipoti né per commentare quanto è accaduto negli ultimi due giorni tra la sua famiglia e il fidanzato.

Osservando l'account di Damante, si apprende che ieri sera ha suonato in una discoteca pugliese, mentre la romana era a Roma a svolgere delle commissioni in compagnia di alcuni parenti.

Non si sa quando i Damellis si rivedranno e se si concederanno qualche altro giorno di vacanza al mare per provare a risolvere i problemi che li hanno allontanati nelle ultime settimane, dopo circa cinque mesi vissuti intensamente.