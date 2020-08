Strano gesto della sorella di Giulia De Lellis nei confronti dell'ex Andrea Iannone. Nel giorno in cui il pilota compie gli anni, Veronica ha usato Instagram per fargli gli auguri come se a mandare il messaggio fosse sua figlia Matilde. L'attenzione della ragazza nei confronti del motociclista è arrivata a poche ore dall'indiscrezione che parlava dell'assenza dell'influencer al matrimonio della cugina di Andrea Damante.

La sorella di Giulia De Lellis fa gli auguri a Iannone

Deianira Marzano è stata tra le prime a notare che Veronica, sorella di Giulia De Lellis, domenica 9 agosto ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Andrea Iannone.

Sul profilo della parente dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, è possibile vedere lo scatto che mostra il pilota abruzzese insieme alla piccola Matilde ad una festa: è con quest'immagine che Veronica ha voluto lanciare un messaggio all'ex fidanzato di sua sorella. "Auguri zio", ha scritto, come se a parlare fosse la sua figlia maggiore che proprio oggi compie tre anni.

Andrea Damante lontano da Giulia De Lellis

"Ma tutto apposto?" si è domandata tra il serio e il faceto Deianira Marzano dopo che qualche follower le aveva fatto notare gli auguri che la maggiore delle De Lellis ha fatto a Iannone nel primo pomeriggio del 9 agosto.

La scelta di Veronica di sbilanciarsi pubblicamente nei confronti dell'ultimo ex compagno di sua sorella sembra confermare un'indiscrezione circolata soprattutto in passato: la famiglia dell'influencer romana avrebbe sempre considerato il centauro un uomo di valori, la persona ideale con la quale fare coppia.

Intanto non c'è traccia di Damante in una giornata così importante per la famiglia dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne: a quanto risulta dalle Instagram Stories che ha caricato su Instagram, al momento il dj si trova in Sicilia dopo aver partecipato (senza Giulia) alle nozze della cugina di sabato 8 agosto.

Presunta crisi tra Giulia De Lellis e Damante

Gli auguri che sua sorella Veronica ha fatto pubblicamente a Iannone arrivano in un periodo delicato per Giulia De Lellis. La giovane, infatti, sarebbe in crisi col fidanzato Andrea Damante: sebbene i due cerchino di minimizzare i presunti problemi di coppia, sarebbero i rispettivi comportamenti a suscitare dei sospetti.

L'influencer, ad esempio, non ha partecipato al matrimonio di una cugina del compagno: il dj si è recato in Sicilia per presenziare alla cerimonia in spiaggia di una sua cara parente, ma al suo fianco non c'era la fidanzata, bensì un amico e il padre.

Inoltre il 9 agosto è il compleanno di una delle nipoti dell'ex gieffina, e si presume che in serata ci sarà una festa in suo onore. A questo punto, ci si chiede se Damante sarà presente al party, oppure - proprio come ha fatto Giulia - resterà in famiglia e non comparirà accanto alla partner.