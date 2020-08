Non c'è traccia di Giulia De Lellis alle nozze di una parente stretta di Andrea Damante. Questa sera, infatti, il dj ha partecipato alla cerimonia in spiaggia tra una cugina e il compagno, ma al suo fianco non c'era l'influencer per condividere quel romantico momento. La ragazza è a Roma con la famiglia e, esattamente come aveva anticipato un blog qualche giorno fa, non è volata in Sicilia per assistere al matrimonio di una persona cara al fidanzato, col quale pare farsi sempre più profonda la crisi.

Damante senza Giulia De Lellis alle nozze di famiglia

Si è celebrato nella serata di oggi, sabato 8 agosto, il matrimonio di una parente di Andrea Damante.

Guardando le Stories che il giovane ha pubblicato su Instagram in queste ore, si apprende che ha preso un aereo nel pomeriggio per raggiungere la Sicilia, la regione d'origine sua e di tutta la famiglia.

Con grande dispiacere dei fan, però, a far compagnia all'ex tronista di Uomini e donne in una giornata così speciale, non è Giulia De Lellis; l'influencer, infatti, non ha preso parte alla cerimonia nuziale in spiaggia della cugina del suo fidanzato.

È stato lo stesso dj a mostrare che con lui c'erano soltanto un amico, che lo accompagna sempre anche nelle serate dove suona in discoteca e il papà, oltre ovviamente a tutti i Damante che sono stati invitati a queste nozze.

Ancora voci di crisi su Giulia De Lellis e il 'Dama'

Che Giulia non avrebbe partecipato al matrimonio della cugina di Andrea che si è celebrato in Sicilia, l'aveva anticipato un blog qualche giorno fa.

In un articolo che Very Inutil People ha dedicato alla crisi in corso tra i Damellis, tra le motivazioni che hanno portato i due ad allontanarsi c'era anche quella dei rapporti poco idilliaci che la giovane avrebbe con la suocera.

Per evitare malumori, dunque, la De Lellis avrebbe deciso di non prendere parte alle nozze della cugina di Andrea.

L'indiscrezione che è stata lanciata all'inizio di questa settimana, nelle ultime ore ha trovato conferma nelle IG Stories che il dj ha pubblicato sul suo profilo. Con un elegantissimo smoking addosso e una nuova chioma bionda, il "Dama" ha informato i suoi follower di essersi recato nella sua terra d'origine per vedere un'amata cugina sposarsi in spiaggia.

Il ragazzo, però, non ha fatto alcun accenno all'assenza della De Lellis, che comunque è stata notata dai fan più attenti sin dal primo video che l'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato sul suo account.

La mamma di Andrea si avvicina a Giulia De Lellis sui social

La scelta di Giulia De Lellis di non presentarsi al matrimonio della cugina del suo fidanzato, non fa che alimentare le chiacchiere sulla crisi che ha colpito la sua storia d'amore nelle ultime settimane. Anche se la bella influencer ha provato a rassicurare i fan dicendo che tra lei e Andrea ci sono dei problemi ma tutto si risolverà il prima possibile, ogni giorno che passa aumentano le voci e le notizie su una loro possibile ed imminente rottura.

Nella giornata del 7 agosto però, la madre di Damante ha lasciato un dolce commento sotto all'ultima foto che la romana ha pubblicato su Instagram. "Bellissima come sempre", è il complimento che la signora Valentina ha inviato alla nuora tramite i social network, forse anche per provare a smentire il Gossip che era circolato su un loro ipotetico attrito.

Le fanpage sui Damellis, comunque, stanno iniziando a riportare la news sull'assenza di Giulia alle nozze della parente del compagno e, alcuni sostenitori della coppia si sono addirittura esposti criticandola per aver lasciato solo il compagno in un giorno così importante.

"Lei non c'è, ma secondo me doveva andare", ha scritto qualcuno sotto al video che ha caricato la pagina "andreegiuliaufficiale".