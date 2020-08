In questa calda estate non potevano mancare come sempre le notizie legate al Gossip e alla cronaca rosa. Una delle coppie che più domina i settimanali nelle ultime settimane è sicuramente quella nata ad Uomini e Donne. Si tratta dell'influencer Giulia De Lellis e del dj Andrea Damante. I due sono tornati insieme dopo alcuni mesi di lontananza dovuti ai tradimenti di lui. Ora, però, da alcuni giorni si vocifera che i due ex protagonisti del noto programma dedicato ai sentimenti, possano essere di nuovo in crisi. A fare un po' di chiarezza, viste le ultime notizie che circolano in rete, è stata la stessa influencer Giulia De Lellis con un post pubblicato nelle stories di Instagram.

Giulia, nel breve video, ha parlato del momento un po' difficile che lei e Damante stanno attraversando. L'ex di Iannone ci ha tenuto a dire che quando sarà il momento spiegherà ai milioni di follower come stanno davvero le cose. Qualcosa con Andrea, però, pare non stia davvero andando bene. De Lellis infatti ha utilizzato la parola "triste".

È crisi tra De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis nelle scorse ore ha parlato su Instagram. Dalle frasi che ha pronunciato si è intuito che effettivamente qualcosa tra lei e Andrea Damante non sta andando per il verso giusto. La giovane influencer ha affermato che in questo momento sia lei che Andrea sono molto tristi, anche se fanno finta di nulla.

De Lellis ha aggiunto che stanno vivendo un momento un po' particolare della loro vita perché si stanno capendo. Inoltre Giulia ha anche detto che stanno cambiando un sacco di cose. La ragazza ha aggiunto anche degli altri pensieri, che fanno pensare ad una presunta crisi con il dj veronese.

Giulia De Lellis racconta del momento delicato che sta vivendo su Instagram

Giulia De Lellis ha detto che in questo momento, nè lei nè Andrea hanno voglia di parlare o di condividere quello che sta accadendo tra di loro. La ragazza ha dichiarato: "Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci".

Poi per concludere il messaggio ci ha tenuto a dire ai suoi follower di non credere a tutte le voci che circolano in questi giorni e che continuerà a condividere tutto con loro, però lo farà quando sarà il momento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto che i suoi fan che devono imparare a fare ciò che fa lei, che non ascolta più le cose che vengono dette sul suo conto. La fidanzata di Andrea Damante ha detto sempre nel messaggio postato su Instagram: "Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo…". Come staranno veramente le cose? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni.