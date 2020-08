Sebbene sul web si rincorrano le voci su una possibile crisi in corso tra loro, Giulia De Lellis e Andrea Damante non smettono di tenersi d'occhio sui social network. Nel giorno in cui ha impazzato il Gossip su un periodo negativo che starebbero vivendo, l'influencer ha citato il compagno in una storia su Instagram, mentre il dj ha messo "mi piace" a una foto recente che la sua dolce metà ha pubblicato sul social network.

Ultime indiscrezioni su Giulia De Lellis e il Dama

Potrebbero rivelarsi infondate le ultime chiacchiere che sono circolate su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Da ieri, infatti, in rete impazza il pettegolezzo secondo il quale i due fidanzati starebbero vivendo un ennesimo periodo di crisi e che lui sarebbe addirittura stato avvistato in compagnia di una ragazza bionda.

A riportare questa indiscrezione tutta da confermare, è stata Deianira Marzano: l'influencer, dopo aver parlato con una persona appartenente al mondo dello spettacolo, ha informato i suoi follower di quello che starebbe accadendo tra i "Damellis" in questi primi caldi giorni di agosto. I fan della coppia nata a Uomini e Donne non vogliono credere al gossip su un loro possibile allontanamento e, per smentirlo, si affidano ai gesti che la romana e il compagno stanno facendo sui social network in queste ore.

I due non hanno confermato, né smentito nulla

Anche se né Giulia né Andrea si sono ancora esposti per commentare il rumor che sta circolando sul loro rapporto, alcuni loro movimenti social potrebbero aver smentito le voci su una presunta crisi in corso.

Nella giornata di ieri, ad esempio, la bella influencer ha pubblicato alcune storie su Instagram mentre era in macchina e, nel raccontare ai fan dei suoi ultimi spostamenti, la giovane ha citato il fidanzato.

Anche il dj si è sbilanciato sul web in favore della compagna: come accade da quando si sono ritrovati, infatti, anche nelle ultime ore l'ex tronista ha messo "mi piace" alla foto che la sua dolce metà ha pubblicato su IG per sponsorizzare un brand di costumi da bagno.

Anche sotto all'ultimo post del "Dama", in realtà, è possibile vedere il like di Giulia.

Avvistamenti e crisi con Andrea: Giulia De Lellis resta in silenzio

Da quando sono tornati insieme a marzo scorso, è la prima volta che Giulia De Lellis e Andrea Damante finiscono al centro del gossip per una presunta rottura.

La segnalazione che ha riportato Deianira Marzano sull'amata coppia, però, al momento non trova conferme né nelle parole dei diretti interessati né nei fatti.

Sebbene l'influencer e il dj non si stiano esponendo per smentire le voci che li vorrebbero profondamente lontani, sono davvero in pochi a credere a quello che si dice da ieri: i fan dei Damellis, per esempio, non hanno dato credito al rumor secondo il quale il veronese sarebbe stato visto in Sardegna in compagnia di una ragazza bionda che non è la sua fidanzata.

A limitare i recenti incontri tra i due piccioncini, dunque, sarebbero soltanto gli impegni di lavoro: lui si sposa ogni weekend in una città d'Italia per suonare in qualche discoteca, mentre lei si divide tra la professione di testimonial e la famiglia.

I sostenitori dell'amore nato a Uomini e Donne ormai quattro anni fa, sono in attesa di una foto o di un video che smentiscano definitivamente le ultime chiacchiere, nettamente in contrasto con quelle che sono circolate nelle scorse settimane su un imminente matrimonio e il desiderio di avere un bambino.