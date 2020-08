Da settimane siti e riviste di Gossip si occupano della crisi che ha colpito l'amata coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, anziché aggiornare i fan sugli sviluppi del loro incrinato rapporto, sembrano lanciarsi frecciatine a distanza tramite i social network: la giovane, in particolare, ieri sera ha informato i suoi follower di aver iniziato a leggere un libro il cui titolo potrebbe essere interpretato come una stoccata al fidanzato (o ex?).

Il gesto di Giulia De Lellis incuriosisce i fan

Sembra non assottigliarsi la distanza che c'è da più di un mese tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: i due continuano a fare vacanze separate, non affrontando i problemi che li hanno fatti ricadere in una profonda e forse insanabile crisi.

Nella serata di ieri, lunedì 24 agosto, la ragazza ha aggiornato i suoi tanti fan sui programmi che aveva per le ore successive: asciugare i capelli dopo una lunga giornata al mare e darsi alla lettura.

Contrariamente a quanto ha dichiarato nella Casa del Grande Fratello Vip qualche anno fa, l'influencer ha dunque iniziato ad apprezzare la letteratura e i romanzi, tant'è che ne ha scelto uno molto famoso da leggere nel corso degli ultimi giorni di permanenza in Sardegna.

Prima di cominciare il saggio della psicoterapeuta Robin Norwood "Donne che amano troppo", la 24enne ha chiesto ai suoi follower se qualcuno l'avesse già letto e se glielo consigliava: tra le tante risposte che la romana ha ricevuto, c'è chi gliel'ha suggerito e chi pensa non sia adatto a qualcuno che sta vivendo un periodo difficile in amore.

Presunta stoccata di Giulia De Lellis al 'Dama'

A catturare l'attenzione degli amanti di gossip, però, non è stata tanto la scelta di Giulia di darsi alla lettura dopo averla definita noiosa più volte in passato, quanto il titolo del libro che la stessa ha scelto.

Alcuni fan che hanno già letto il romanzo hanno consigliato all'influencer di optare per qualcos'altro perché l'argomento trattato potrebbe non essere adatto a chi come lei sta affrontando una profonda crisi sentimentale.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, ha proseguito per la sua strada ed ha fatto sapere che quando finirà il libro, pubblicherà tutte le sue impressioni sui social network.

Il titolo di questo saggio da alcuni è stato interpretato come una frecciatina neppure troppo velata ad Andrea Damante, il dj col quale Giulia sembra non andare più d'accordo da più di un mese per ragioni che non sono ancora state rese note da nessuno dei due.

Anche il contenuto del testo appare interessante al riguardo dato che riporta e analizza tutte le motivazioni per le quali molte donne si innamorano dell’uomo sbagliato e spendono, spesso senza successo, le proprie energie per cambiarlo.

Vacanze in famiglia per Giulia De Lellis

L'estate di Giulia De Lellis sembra procedere in maniera piuttosto insolita: da luglio scorso, infatti, la giovane si è allontanata drasticamente dal fidanzato Andrea, preferendo alla sua compagnia quella dei familiari e di pochi fidati amici.

Mentre Damante si lascia coccolare da mamma e papà in Sicilia, la popolare influencer continua a godersi il sole e il mare della Sardegna (che in un recente post di Instagram ha confuso con l'Oceano, attirando su di sé non poche critiche).

È proprio dall'isola, inoltre, che qualche sera fa la ragazza ha aggiornato i fan sul suo attuale status: "Diciamo che non è un periodo wow e non ve lo nascondo. Quando vivete momenti no, state con i vostri parenti. La famiglia è la soluzione a tutto".

La romana, dunque, ha ribadito che il gelo che è calato tra lei e il fidanzato non accenna a sciogliersi: probabilmente si protrarrà fino alla fine delle vacanze, quando entrambi torneranno in città per ricominciare a lavorare.