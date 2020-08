La pandemia di Coronavirus continua ad occupare le principali testate giornalistiche. In questi giorni è emerso infatti un aumento importante dei contagiati in tutt'Italia, con la Sardegna che risulta al momento una delle zone con più carica virale con 91 nuovi casi, il dato più alto dal 28 marzo, resi noti ieri dal bollettino della Protezione civile. Tra i nuovi contagiati, fa parlare di sé in queste ore Federico Fashion Style.

L'hairstylist di fiducia dei vip ha annunciato la sua positività al Covid-19 attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha nel dettaglio riportato di essersi sottoposto al tampone a Roma al rientro dalle vacanze in Sardegna, dove era risultato negativo al test sierologico.

Sotto al post rivelatore in questione non sono, però, mancati dei messaggi critici del web per l'influencer.

Il messaggio rivelatore di Federico

Il noto hairstylist dei vip nonché protagonista de Il salone delle meraviglie su Real Time, Federico Fashion Style, ha voluto dunque confidare al web la sua positività riscontrata al test sul Coronavirus.

"Ragazzi, voglio informarvi... ho contratto il COVID-19". Proseguendo nella sua "confessione social", ha, inoltre, precisato di essersi sottoposto al tampone dopo aver concluso le sue vacanze nell'isola sarda: "Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna. Anche se lì avevo fatto il test ed era negativo. A Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo!

Sono a casa in assoluto isolamento. Ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!". A conclusione del suo intervento ha, infine, invitato tutti a sottoporsi al tampone al rientro dalle vacanze.

Le reazioni del web alla rivelazione dell'hairstylist

Sotto il post della confessione di Federico Fashion Style sulla sua positività al Covid-19 sono giunte reazioni tra le più disparate, anche fortemente critiche.

"Bene quando dicevo che eravate pessimi influencer"; "Non potevi prendere precauzioni prima?!?", si legge tra i messaggi al vetriolo riportati per Federico. Sempre sotto il discusso post non mancano tuttavia gli auguri di chi invece si auspica che l'hairstylist possa guarire presto dalla sua infezione da Coronavirus.

Diversi vip sono risultati positivi dopo essere stati in Sardegna

Diversi personaggi noti al pubblico del piccolo schermo sono risultati positivi al Coronavirus, dopo aver trascorso dei giorni in Sardegna. A dichiarare la propria positività al patogeno, oltre Federico Fashion Style, sono stati in questi giorni anche due ex corteggiatori di Uomini e donne. Stiamo parlando dell'ex pretendente di Luca Onestini, Giulia Latini, e della scelta di Valentina Dallari, Andrea Melchiorre. I due ex volti del dating-show di Maria De Filippi hanno rivelato la propria positività al Covid-19 attraverso un messaggio condiviso con il web su Instagram proprio come fatto da Federico Fashion Style.