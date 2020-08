Piccola gaffe di Giulia De Lellis sui social network. La giovane è stata criticata per aver confuso nella descrizione di una foto l'oceano con il mare che bagna la Sardegna, dove si trova in vacanza da qualche giorno. Alcuni utenti di Instagram hanno redarguito l'influencer, suggerendole di studiare un po' di geografia così potrà rendersi conto che il mare nel quale ha nuotato fino ad oggi è il Mediterraneo e non si tratta dell'oceano.

Scivolone social per Giulia De Lellis

Quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis non ha nascosto di non essere ferrata in geografia, e di recente l'ha dimostrato con una frase che ha scritto su Instagram.

L'ultima foto pubblicata sul suo profilo (dove posa in costume da bagno in barca) è accompagnata dalla seguente descrizione in inglese: "Ocean air, salty hair".

La traduzione in italiano della didascalia è: "Aria di oceano, sale nei capelli". I follower più attenti hanno notato lo scivolone della romana nel citare in maniera errata il mare della Sardegna. Tra i commenti inviati alla 24enne spiccano quelli di chi ha provato a correggere il suo errore: "Ocean? In Sardegna? Mi sa che sei un po' confusa", oppure "vai a studiare che è meglio".

La gaffe dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne nell'indicare l'oceano anziché il mare, da un lato ha fatto storcere il naso e dall'altro ha strappato un sorriso ai suoi follower.

Vacanze in famiglia per Giulia De Lellis

Un'altra notizia che è circolata in queste ore su Giulia De Lellis è quella relativa allo sfogo che ha avuto il 22 agosto su Instagram. Ha pubblicato alcuni video sul suo profilo per spiegare ai fan come mai in quest'ultimo periodo è meno attiva del solito sui social network.

"Diciamo che non è un momento wow e non ve lo nascondo - ha detto Giulia - Quando state vivendo un periodo no, state con i vostri parenti. La famiglia è la soluzione a tutto". Con queste parole, la giovane sembra aver confermato la crisi in corso tra lei e Andrea Damante che, lasciata la Sardegna dove si trova anche la fidanzata (o ex?) ha raggiunto i genitori in Sicilia.

La storia d'amore tra i Damellis, dunque, potrebbe essere giunta ad un punto di non ritorno: i due stanno facendo vacanze separate e sembra che al momento non abbiano intenzione di incontrarsi per provare a chiarire i dissapori che li hanno allontanati da un mese e mezzo a questa parte.

Estate di 'gelo' per Giulia De Lellis e Andrea Damante

Le vacanze che stanno per finire non sono state il massimo per Giulia e Andrea: i due, infatti, sono entrati in crisi intorno alla metà di luglio, e da allora sembra che le cose tra loro non siano migliorate. Nelle scorse settimane, ad esempio, De Lellis non ha partecipato alle nozze di una cugina del fidanzato, e lui era assente al terzo compleanno di Matilde, la nipote dell'influencer.

Il dj ha poi rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Chi sul momento che sta attraversando la sua storia d'amore con Giulia: "Diciamo che abbiamo bisogno di prenderci del tempo per capire se continuare o meno. Dobbiamo svuotare la testa da tante cose e poi vediamo".

Il periodo di pausa pare sia ancora in corso. Ad esempio, Damante e De Lellis hanno trascorso separatamente anche il Ferragosto: lui è stato in barca e nei locali con gli amici (tra i quali Ignazio Moser), lei ha preferito circondarsi di parenti e pochi fedeli collaboratori nella villa che ha affittato in Sardegna.