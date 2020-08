Cambia il palinsesto di Rai 1 a partire dalla giornata del 31 agosto, alle 14 non andrà più in onda Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. La trasmissione è stata ufficialmente sospesa dopo che uno dei membri dello staff è risultato positivo al Coronavirus. A quel punto, quindi, la Rai ha preferito stoppare subito la messa in onda, così da garantire a tutte le persone che hanno collaborato in questi mesi alla realizzazione di Io e te, di sottoporsi ai dovuti accertamenti per attestare la loro positività o meno al Coronavirus.

Io e Te con Pierluigi Diaco sospeso per un caso di Coronavirus: il talk chiude in anticipo

La decisione della sospensione di Io e te è arrivata il 30 agosto, confermata dalla stessa Rai che in via precauzionale dopo il primo caso di Coronavirus riscontrato tra i membri della trasmissione, ha preferito chiuderla in anticipo. E così il talk show condotto da Pierluigi Diaco, che prevedeva la presenza di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, chiuderà la sua programmazione estiva con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

L'ultima puntata, infatti, doveva andare in onda il prossimo venerdì 5 settembre quando poi Io e te si sarebbe stoppato per passare il testimone della fascia oraria delle 14 a Oggi è un altro giorno, il nuovo talk show che mescolerà attualità e politica condotto da Serena Bortone a partire da lunedì 7 settembre.

Al posto di Io e te, a partire da oggi 31 agosto e per tutta la settimana, la Rai ha fatto sapere che andranno in onda degli appuntamenti speciali con La Vita in diretta estate, il programma condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu che fino al prossimo venerdì raddoppierà la propria durata di messa in onda.

Oltre al consueto appuntamento in programma dalle 16.50 alle 18.40 andrà in onda anche dalle 14 alle 15.40, quando poi la linea verrà ceduta all'ultima settimana di repliche de Il Paradiso delle signore 4 (da lunedì 7 inizierà la nuova stagione in prima visione assoluta Rai).

La lite in radio tra Diaco e Giusi Legrenzi sul tema Covid-19

Dopo la notizia della sospensione di Io e te, il conduttore e autore Pierluigi Diaco non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Intanto qualche giorno fa, Diaco è stato protagonista di un nuovo scontro verbale in diretta, questa volta però sulle frequenze di RTL 102.5

Il conduttore ha avuto un confronto con la collega e giornalista Giusi Legrenzi, dopo che aveva affermato la sua volontà di non parlare più di Coronavirus nel corso del programma, per proporre argomenti differenti agli ascoltatori da casa. La Legrenzi, però, non era d'accordo con Diaco e le sue parole hanno acceso la miccia del conduttore che anche nel corso dell'ultima stagione di Io e Te, si è lasciato andare più volte a scatti di ira in diretta televisiva su Rai 1.