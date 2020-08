A pochi giorni dalla diffusione in rete della lista dei 14 possibili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, tre personaggi famosi hanno usato i social network per fare un'importante precisazione a riguardo. Nicola Ventola, Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi hanno infatti smentito il proprio imminente ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

Tre personaggi dicono 'no' al Grande Fratello Vip

Soltanto pochi giorni fa, il sito 361Magazine ha pubblicato un elenco dei possibili 14 concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Alcuni personaggi famosi che sono stati inseriti nell'elenco, però, hanno scelto di esporsi per smentire la propria imminente partecipazione al programma di Canale 5.

Eva Grimaldi, ad esempio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il seguente messaggio: "L'unica casa dove sto per entrare, per adesso è quella nuova". L'attrice ci ha tenuto a precisare che non sta per mettersi in gioco in un altro reality dopo l'Isola dei Famosi, anche se meno di un anno fa ha già avuto a che fare indirettamente con la trasmissione di Signorini, a causa del legame amoroso che sua moglie Imma Battaglia ha avuto con l'inquilina Licia Nunez.

Anche Nicola Ventola ha usato i social network per specificare: "Non parteciperò ad GF Vip per altri impegni". L'ex calciatore, dunque, non ha negato che ci siano stati dei contatti con la produzione, ma lui ha preferito concentrarsi su un altro progetto.

L'influencer Ludovica Pagani, infine, si è rivolta direttamente ai suoi numerosi fan dicendo: "Ma non è vero che parteciperò, raga".

La lista ufficiosa dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Tolti i tre personaggi che hanno smentito la loro partecipazione al prossimo Grande Fratello, altri 11 rimangono tra i "candidati" al ruolo di concorrenti della quinta edizione Vip.

Stando all'elenco che ha pubblicato 361Magazine alcuni giorni fa, dovrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia: l'ereditiera Patrizia De Blanck, l'opinionista Flavia Vento, la modella Dayane Mello, il giornalista Giovanni Terzi, il conduttore Paolo Brosio, il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini, la presentatrice Stefania Orlando, la showgirl Elisabetta Gregoraci, il fratello di Mario Balotelli, Enock, l'influencer Tommaso Zorzi e il cantante Riccardo Fogli.

Nessuno di questi personaggi famosi, però, è ancora stato ufficializzato dagli addetti ai lavori come nuovo inquilino del reality di Canale 5.

Data d'inizio e opinionisti del Grande Fratello Vip

Le uniche certezze che si hanno al momento sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip, sono quelle riguardanti gli ospiti in studio di Alfonso Signorini e il giorno di messa in onda della prima puntata.

A commentare le "gesta" degli inquilini della Casa saranno il riconfermato Pupo e la new entry Antonella Elia, che solo pochi mesi fa era una delle concorrenti più discusse.

Il reality tornerà a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 lunedì 14 settembre e, come è accaduto in inverno, sarà trasmesso in diretta due volte a settimana (il lunedì e il venerdì sera).

Manca meno di un mese, dunque, al ritorno in Tv di uno dei programmi più amati dal pubblico, che è stato inserito nei palinsesti Mediaset a poco tempo dalla fine della quarta edizione (vinta da Paola Di Benedetto ad aprile scorso, dopo quasi 100 giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà).

A breve dovrebbero essere annunciati i nuovi concorrenti del GF Vip, che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cucuzza e gli altri protagonisti della passata stagione.