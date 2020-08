L'appuntamento con la soap opera Una Vita continuerà ad andare in onda anche nei pomeriggi dal 23 al 29 agosto, nella fascia dalle ore 14:05 alle 14:45 circa, su Canale 5.

Gli spoiler rivelano che tra Felipe Alvarez Hermoso Marcia ci sarà molta complicità, tuttavia ben presto si scoprirà che la donna portoghese è una spia di Ursula. Genoveva Salmeron, invece, si provocherà delle lesioni con l'intento di accusare Liberto Mendez.

Una Vita, spoiler 23-29 agosto: Genoveva accusa Liberto

Nel dettaglio, gli spoiler di Una vita dal 23 al 29 agosto, rivelano che Casilda scapperà via dopo aver sorpreso Genoveva e Liberto abbracciati.

Dopo aver appreso da Antonito che Rafael e Cinta si sono baciati, Emilio sceglierà di non lottare più per la ragazza, la quale intanto avrà i sentimenti parecchio confusi.

Ramon invece sarà intenzionato a denunciare Alfredo con l'appoggio di Felipe, in quanto è sempre più sicuro che ha truffato tutti i cittadini di calle Acacias. Lolita nonostante l'opinione contraria di suo marito farà visita a Genoveva per mostrargli la sua solidarietà, mentre Susana parlerà con Rosina del nipote Liberto.

Nel frattempo l'avvocato Alvarez Hermoso comunicherà ai familiari Palacios che i documenti della banca americana sono andati persi a causa di un incendio.

Inoltre, gli spoiler di Una Vita rivelano che la Salmeron si farà delle lesioni per accusare Liberto.

Agendo in questo modo la Salmeron farà schierare Lolita dalla propria parte.

Rafael e Cinta chiederanno ai Dominguez l'approvazione per recarsi in Spagna. Dopo aver saputo del fidanzamento di sua figlia, Bellita deciderà di concedere il permesso alla ragazza di partire per la tournée. Intanto Emilio, dopo aver saputo che la sua ex fidanzata ha iniziato una relazione amorosa con il chitarrista, scriverà una poesia d'amore per sfogarsi.

Ursula mandato Marcia da Felipe per spiarlo, Alfredo denuncia Liberto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda fino al 29 agosto, rivelano che Susana si rivolgerà a Felipe appena apprenderà che Alfredo ha sporto denuncia contro Liberto. Quest'ultimo, purtroppo, sarà portato in commissariato sotto gli occhi di Rosina.

In seguito, grazie all'avvocato Alvarez Hermoso, Mendez sarà rimesso in libertà dopo aver risposto a un breve interrogatorio. Tuttavia Rosina non perdonerà suo marito, visto e considerato e gli annuncerà che il loro matrimonio è finito.

Intanto Alfredo ricatterà apertamente Ramon, dicendogli di non fare più indagini su di lui. Bellita suggerirà di festeggiare al Nuovo Secolo XX la tournée di Rafael e Cinta: il ragazzo nel bel mezzo del pranzo comunicherà che la sua partenza con la sua amata è stata anticipata, lasciando sconvolta la sua fidanzata ed Emilio.

Cesareo sarà determinato a verificare chi è veramente il misterioso di Valdeza, ma non si accorgerà della presenza di una foto su un giornale in cui emergerà come ciò che sta cercando in verità è un luogo.

Nel frattempo Felipe inizierà a dare delle lezioni di spagnolo a Marcia: in questa occasione tra i due si noterà una certa complicità. A tal proposito, ben presto si scoprirà che la nuova domestica dell'avvocato è una spia ingaggiata da Ursula per spiare l'uomo. Per finire, il Palacios senior proverà a smascherare Alfredo con l'aiuto di un giornalista.