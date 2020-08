Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania da un'idea di Bea Schmidt, non smette di appassionare il pubblico con le sue dinamiche intricate.

Attualmente, viene trasmessa da Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle 19:35. Nella settimana dal 24 al 28 agosto, Bela proverà a nascondere i sentimenti che prova per Lucy, ma quest'ultima si accorgerà del suo cambiamento. Intanto, Paul deciderà di affrontare Annabelle riguardo alla morte di Romy, però, Christoph lo convincerà ad aspettare. Infine, Nadja minaccerà Tim di abortire.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 24 al 28 agosto: Bela e Lucy si travestiranno da clown

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Bela farà luce sui suoi sentimenti e capirà di essere innamorato di Lucy. Non riuscendo a gestire l'idea di non essere ricambiato, deciderà di allontanarsi dalla donna dei suoi sogni. Quest'ultima non potrà fare a meno di notare un cambiamento in Bela e di chiedersi il perchè di ciò. Per fortuna, la tensione tra loro verrà spezzata da un evento dedicato ai bambini ricoverati in ospedale. I due, infatti, dovranno travestirsi da clown per cercare di donare loro dei momenti divertenti.

Nel frattempo, Eva, durante una passeggiata, verrà colta da dolori molto simili alle doglie.

Correrà in ospedale pensando ad una nascita prematura del suo bambino, ma si tratterà solo di un falso allarme. Purtroppo, gli esami effettuati evidenzieranno un problema nel piccolo.

Spoiler degli episodi di Tempesta d'amore fino al 28 agosto: Paul deciderà di fare un test tossicologico

Negli episodi di Tempesta d'amore, dal 24 al 28 agosto, Paul non riuscirà a credere di aver quasi vissuto una notte d'amore con Annabelle.

Non sarà del tutto convinto della spontaneità delle sue azioni e, anche grazie all'aiuto di Tim, inizierà a riflettere sull'idea di essere, inconsapevolmente, entrato in contatto con sostanze stupefacenti. Per dirimere il dubbio, si rivolgerà a Michael e gli chiederà di effettuare un test tossicologico.

Intanto, Walter, dopo aver vissuto una bellissima festa di Natale, sarà pronto a partire per trasferirsi nella struttura d'assistenza per la sua malattia. Natascha farà fatica ad accettare la cosa e sarà talmente presa dai suoi pensieri da non rendersi conto che Michael ha ricominciato ad assumere farmaci.

Tempesta d'amore, trame dal 24 al 28 agosto: Nadja minaccerà di abortire

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 24 al 28 agosto, Paul verrà a conoscenza della causa della morte di Romy. Il suo primo istinto sarà quello di affrontare Annabelle, ma Christoph riuscirà a fermarlo, almeno per il momento. Le carte in tavola cambieranno nell'istante in cui sarà Annabelle a presentarsi alla sua porta.

Intanto, Nadja userà la sua gravidanza per attirare le attenzioni di Tim su di lei. Arriverà addirittura a minacciare l'aborto. L'uomo, nonostante tutto, non riuscirà a rinunciare ai suoi sentimenti per Franzi. Quest'ultima, però, deciderà di non prestarsi più a questa situazione.