Sono settimane che i siti e i giornali di Gossip si stanno occupando della crisi che stanno vivendo due coppie molto amate del mondo dello spettacolo: tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si sta rompendo qualcosa. L'ex concorrente del GF Vip, in particolare, è stato accostato all'attrice Anna Safroncik ma nelle scorse ore è arrivata la smentita ufficiale dalla voce del diretto interessato.

Ignazio con Andrea Damante dopo le voci sula Safroncik

In questa calda metà d'agosto, Ignazio Moser è uno dei personaggi più chiacchierati dai siti di gossip: stando a quello che si vocifera da qualche giorno, il trentino sarebbe in crisi profonda con Cecilia Rodriguez.

Dopo che il settimanale Chi ha parlato di "momento no" superato per la coppia, nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato nuovamente: direttamente dalla Sardegna dove erano in vacanza per provare a rimettere insieme i cocci del loro amori, i due ragazzi si sarebbero resi protagonisti di una furiosa lite.

I bene informati sostengono gli ex concorrenti del GF Vip si sarebbero allontanati un'altra volta, tant'è che l'argentina avrebbe interrotto il soggiorno sull'isola in anticipo. A far compagnia allo sportivo in questi giorni, infatti, sono soltanto alcuni amici tra cui Andrea Damante.

Il dj, a sua volta in crisi con la fidanzata Giulia De Lellis, si sta divertendo con Ignazio tra gite in barca e nottate in discoteca, con buona pace delle due ragazze con le quali hanno fatto coppia fino a poco tempo fa.

Crisi di coppia per gli amici Andrea Damante e Moser

Prima di concedersi un periodo di relax in Sardegna, Andrea e Ignazio hanno dovuto affrontare qualche difficoltà nei loro rapporti di coppia: Moser, ad esempio, si è improvvisamente allontanato da Cecilia Rodriguez, con la quale è fidanzato da oltre due anni.

I giornalisti di gossip sostengono che i ragazzi siano entrati in crisi i primi giorni di agosto, quando lei ha raggiunto la sorella Belen ad Amalfi per un weekend in famiglia. L'ultimo numero di Chi, però, ha parlato di un periodo negativo superato mercoledì scorso, ovvero quando si è saputo che l'argentina ha raggiunto il compagno sull'isola per la vacanza che avevano programmato.

In una nota discoteca del posto, però, ci sarebbe stato un acceso litigio tra i due e da allora la showgirl sarebbe sparita dai social ma anche dalla vita della sua dolce metà. Il sito di Oggi, inoltre, ha ipotizzato che lo sportivo si stesse già consolando con Anna Safroncik, una bellissima attrice con la quale starebbe vivendo un flirt segretissimo da poco tempo.

Il giovane, però, si è esposto su Instagram per smentire questa chiacchiera: "Stanno girando notizie che chiamarle false è poco".

Ferragosto da separati per Giulia De Lellis e Andrea Damante

Esattamente come l'amico Ignazio, anche Andrea Damante sta vivendo un periodo negativo nel privato: sono un bel po' di settimane che il dj e Giulia De Lellis sono lontani per motivi che ancora non sono stati resi noti.

Dopo che il siciliano ha confermato a Chi che il suo rapporto d'amore è in stand-by, alcuni siti di gossip hanno ipotizzato che l'influencer avesse già un nuovo amore, il rampollo Carlo Beretta.

Sono tanti giorni che i Damellis non si vedono: dopo aver partecipato lui alle nozze della cugina e lei al terzo compleanno della nipote (da single), i "piccioncini" sono partiti per le vacanze.

La romana è al mare con alcuni amici, mentre l'ex tronista di Uomini e Donne è in Sardegna con Moser e Marco Cartasegna: il Ferragosto, dunque, non sarà all'insegna dell'amore né per il Dama né per lo sportivo Ignazio.