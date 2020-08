Possibile nuovo amore per Giulia De Lellis: questo almeno è quello che sostengono alcuni giornalisti nelle ultime ore, soprattutto dopo aver scovato degli indizi che confermerebbero l'avvicinamento tra l'influencer e un giovane rampollo. Stando a quello che si legge in rete, la romana starebbe frequentando in gran segreto Carlo Beretta, un imprenditore molto amico di Andrea Damante: in alcuni video poi rimossi dai social network, pare che la ragazza indossasse la camicia di quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno.

Giulia De Lellis avrebbe già voltato pagina in amore

Nel giorno in cui il settimanale Chi ha riportato le nuove dichiarazioni di Andrea Damante sulla crisi in corso con Giulia De Lellis, quest'ultima è finita al centro del Gossip per una nuova presunta frequentazione.

Stando a quello che riportano alcuni siti, la bella influencer starebbe provando a dimenticare l'ennesima delusione d'amore con Carlo Beretta, un rampollo che fa parte del gruppo di amici dei Damellis.

Pare che il ragazzo che in questi giorni è stato visto spesso accanto alla romana, sia un caro amico del dj siciliano, quindi l'ex corteggiatrice di Uomini e donne l'avrebbe conosciuto tramite l'ex (?) fidanzato.

Alcuni attenti utenti della rete, inoltre, hanno notato che in una Stories che è stata caricata ieri su Instagram, si vedeva Giulia indossare la camicia di Carlo dopo essere stata buttata in piscina: questo video, però, è stato rimosso dopo pochi minuti probabilmente per evitare di alimentare le già pressanti chiacchiere su questa vicenda.

Le parole di Andrea sulla crisi con Giulia De Lellis

La bella 24enne, dunque, in questi giorni di agosto si troverebbe con la famiglia e alcuni amici in una villa in Toscana; tra i presenti, ci sarebbe anche Carlo Beretta, presunto nuovo amore dell'influencer.

Dando un'occhiata al profilo Instagram della romana, inoltre, si apprende che all'inizio di questa settimana ha partecipato alla festa per i tre anni di sua nipote Matilde e, tra gli invitati, figurerebbe anche il rampollo col quale sarebbe stata vista varie volte ultimamente.

La storia d'amore tra la giovane e Andrea Damante, dunque, potrebbe essere giunta ad un punto di non ritorno: non solo l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato di essere in crisi con la compagna, ma quest'ultima è già stata accostata ad un'altra persona dai giornalisti.

"Diciamo che abbiamo bisogno di staccare per capire se continuare o meno.

Abbiamo bisogno di liberare la testa da troppe cose e poi vedremo", questo il breve commento col quale il Dama ha ammesso di vivere un periodo difficile dal punto di vista sentimentale.

Gli amori di Giulia De Lellis, da Damante a Irama e Iannone

Da quando ha partecipato a Uomini e Donne, ormai più di quattro anni fa, Giulia De Lellis ha vissuto costantemente al centro del gossip. La storia d'amore con Andrea Damante, ad esempio, è iniziata davanti alle telecamere ma è proseguita tra alti e bassi per quasi due anni e mezzo.

In seguito alla prima rottura con il dj, la romana è stata paparazzata con Irama: la relazione con il cantante vincitore di Amici, però, è durata pochi mesi e pare sia stato lui a volerla concludere.

Dopo un riavvicinamento al tronista in estate, la 24enne ha scelto di voltare pagina accanto a Iannone: i due sono stati insieme più di un anno ed hanno convissuto nella villa di lui a Lugano.

Il rapporto con il pilota è finito a febbraio scorso quando, poco prima dell'inizio della quarantena, l'influencer è stata di nuovo beccata tra le braccia del suo storico ex. Il ritorno di fiamma tra i Damellis, però, pare essere durato poco: sono più di tre settimane, infatti, che i ragazzi sono in crisi ed oggi lei è stata accostata ad un altro, che tra le altre cose è anche un caro amico del Dama.