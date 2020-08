In base alle anticipazioni degli episodi della soap tv Una vita che saranno trasmessi da lunedì 17 a sabato 22 agosto, Genoveva cercherà di sedurre in ogni modo Liberto e l'uomo cederà al corteggiamento della Salmeron. Inoltre la Banca Americana fallisce e tutti gli abitanti protesteranno perché invocheranno con forza tutti i loro soldi. Ramon tornerà ad Acacias e dopo aver manifestato di avere subito un agguato, chiederà a Carmen di sposarlo.

Felipe assume Marcia come domestica

Nelle puntate di Una vita che saranno mandate in onda dal 17 al 22 agosto, i cittadini di Acacias saranno infuriati a causa del fallimento della Banca Americana e organizzeranno una protesta.

Il signor Bryce cercherà di rassicurare tutte le famiglie, ma in realtà proseguirà nel suo comportamento ambiguo. Intanto i rapporti tra Liberto e Rosina saranno tesi e Genoveva approfitterà della situazione per avvicinarsi all'uomo. Carmen si muoverà alla ricerca di Ramon e scoprirà dove era diretto quando ha lasciato Acacias. Ursula prenderà l'incarico di assumere una domestica per Felipe, ma nessuna delle pretendenti convincerà l'avvocato fino a quando non si presenterà una donna che lo soddisferà appieno.

Mentre proseguirà il presidio di chi ha investito nella Banca Americana, Felipe assumerà Marcia come sua domestica. La ragazza sarà accolta con stupore visto il colore delle pelle e il suo parlare solo portoghese.

Carmen riuscirà finalmente a trovare il suo fidanzato e verrà a conoscenza che è stato sottoposto a due delicate operazioni. Alfredo si proporrà per acquistare la bottega di Lolita congiuntamente al brevetto della macchina del caffè, per azzerare il debito dei Palacios. Intanto Cinta tornerà ad esibirsi e lo farà insieme a Rafael e questa cosa provocherà la furia di Emilio.

Ramon torna ad Acacias e racconta quanto scoperto sulla Banca Americana

Secondo le Anticipazioni Tv da lunedì 17 a sabato 22 agosto, i Dominguez saranno contenti del successo di Cinta e Rafael, mentre Emilio sarà geloso della complicità che si sarà creata tra i due. Rosina sarà sempre più irritata nei confronti di Liberto e Susana rimprovererà il nipote per gli atteggiamenti avuti ultimamente.

Mentre Genoveva si mostrerà solidale con tutta la popolazione, Antonito scoprirà che Ramon si troverà in ospedale e deciderà di andarlo a trovare, ma all'improvviso Ramon e Carmen torneranno a casa e il Palacios comunicherà brutte notizie.

Negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 fino al 22 agosto, Susana riferirà a Rosina che se continuerà nel suo comportamento, perderà suo marito. Emilio intanto parlerà con Cinta e sarà determinato nel rivelare i motivi per cui si sono lasciati. Ramon confesserà alla famiglia quanto ha scoperto sulla Banca Americana e di come secondo lui è stato vittima di un agguato. Mentre la Salmeron non sarà contenta che il Palacios è vivo, Bellita approfitterà della confusione e lancerà un uovo in testa a Felicia.

Le guardie arrestano Bellita

Nelle puntate della prossima settimana, Bellita sarà arrestata dalle guardie dopo che Felicia la accuserà di aver lanciato delle uova. Per poter pagare la cauzione, i Dominguez saranno costretti a vendere degli oggetti preziosi di famiglia. Una volta fuori di prigione la donna giurerà vendetta. Mentre i manifestanti finiranno la loro protesta, Rosina sperpererà denaro e questo la allontanerà ancora di più da Liberto. In tutto questo i coniugi Bryce cercheranno di capire cosa ha scoperto Ramon della truffa, ma il Palacios fingerà di essere all'oscuro di tutto. Intanto Cinta e Emilio avranno un appuntamento, ma poco prima la ragazza incontrerà Rafael e felice per la notizia della tournée i due si scambieranno un bacio.

In quel momento Emilio assisterà alla scena e deciderà di farsi da parte.

Ramon nel frattempo chiederà a Carmen di sposarlo e Lolita dirà a Susana di cucirle l'abito, per vendicarsi dell'atteggiamento avuto verso l'amica. Camino si appisolerà nel ristorante e Cesareo la sentirà parlare nel sonno e pronunciare il nome di Valdeza. Nel frattempo Genoveva sarà disposta a tutto per sedurre Liberto e la inviterà a casa sua, dove si daranno alla passione. Ursula inviterà Casilda a casa sua e scopriranno i due in atteggiamenti intimi. A questo punto la ragazza correrà via sconvolta e sopraggiungerà anche Rosina, che scoprirà il tradimento del marito. Infine mentre si terranno i festeggiamenti per il fidanzamento di Carmen e Ramon, arriverà la conferma del fallimento della Banca Americana.