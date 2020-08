Nelle scorse ore attraverso una serie di Instagram Stories, Valeria Liberati, una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2020, ha confessato di aver preso una decisione: dare un'altra possibilità alla sua storia d'amore con Ciavy. La ragazza, che durante il percorso nel reality appena concluso aveva stretto un particolare legame con il tentatore Alessandro Basciano, ha deciso di dire lei stessa come stanno veramente le cose, prima che la notizia saltasse fuori con termini sbagliati.

Valeria e Ciavy di nuovo insieme

'Alcun persone potranno pensare che io sia incoerente', ha esordito su Instagram Valeria, la quale ha poi proseguito raccontando a grandi linee cosa l'ha spinta a riprovarci con Ciavy dopo la decisione presa al falò di chiudere con il fidanzato.

La giovane ha chiarito che dopo la fine del docu-reality ha avuto la possibilità di vedere più volte Ciavy e di parlare con lui di quanto è successo davanti alle telecamere, ma anche di come hanno vissuto gli ultimi anni della loro relazione. Una cosa è certa, per entrambi Temptation Island 2020 è stata un'esperienza molto importante che li ha cambiati profondamente.

'Sono una donna diversa che non accetterebbe più nessun vincolo o restrizione', ha proseguito Valeria con piglio deciso, aggiungendo che adesso si ama e non si farebbe più trattare male come accaduto in precedenza. In ogni caso, la donna, già mamma di una bambina, ha voluto precisare che ha ricevuto anche tanto amore da Ciavy, per cui non poteva di certo ignorare anche questo aspetto fondamentale per lei.

Valeria: 'Non mi sento di vivere la mia vita con un rimpianto'

'Non mi sento di vivere la mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato', ha detto la Liberati, confermando così le voci che da tempo circolavano sul web circa un riavvicinamento con il suo ex fidanzato. 'Il tempo darà tutte le risposte', ha concluso Valeria, che è apparsa più sicura di sé dopo aver lasciato il villaggio in Sardegna.

Successivamente, rispondendo alle domande dei suoi follower su Ig, la ragazza ha chiarito che Ciavy avrebbe compreso gli errori fatti con lei e che si è dimostrato felicissimo della possibilità concessagli di dimostrarle il suo amore.

Per la prima volta in cinque anni, Ciavy avrebbe avvertito la paura di perderla per davvero e adesso è cambiato nei suoi confronti.

Il pr romano avrebbe ammesso le proprie colpe nei confronti della fidanzata. D'altra parte, come Valeria stessa ha detto, solo il tempo potrà chiarire se si tratta di parole a vuoto o se veramente entrambi sono cambiati e pronti a ricominciare con sincerità e rispetto reciproco.