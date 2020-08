Sono settimane che i siti e le riviste di Gossip si stanno occupando di una coppia che sembrava andare d'amore e d'accordo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero prossimi alla rottura. Secondo la ricostruzione che è stata fatta sul numero di Chi che è uscito oggi, mercoledì 19 agosto, lo sportivo e la showgirl avrebbero smesso di sentirsi e vedersi ma non a causa di qualche tradimento. L'argentina si sta facendo consolare dai familiari, mentre il trentino prova a distrarsi tra serate in discoteca con gli amici e il lavoro.

Ancora voci di addio sulla Rodriguez e Moser

Sono notizie poco rassicuranti quelle che il settimanale Chi ha dato sulla coppia in crisi formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto una dettagliata ricostruzione di quello che sarebbe accaduto tra i due ragazzi negli ultimi giorni, ovvero dopo che lei ha lasciato la Sardegna per rifugiarsi in montagna dalla famiglia.

Secondo quello che si legge sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, tra lo sportivo e la soubrette le cose non andrebbero bene dall'inizio di agosto, quando lei ha scelto di raggiungere la sorella Belen ad Amalfi per un weekend tra sole donne.

Chi ha incontrato il trentino sull'isola sarda, inoltre, racconta che la maggior parte delle sue serate le ha trascorse al Billionaire, il locale di Flavio Briatore. Tra l'imprenditore e il giovane ciclista, infatti, ci sarebbe un bel rapporto d'amicizia, tanto che i due erano soliti fare lunghe passeggiate all'aria aperta di giorno, prima di concedersi al divertimento e ai balli la notte.

Nessun tradimento di Ignazio a Cecilia Rodriguez

Nell'articolo che Chi ha dedicato all'allontanamento tra Cecilia e Ignazio, è precisato che il ragazzo non ha avuto nessun flirt con Anna Safroncik in Sardegna. Sarebbe stato lo stesso Briatore in persona a contattare l'autore del pezzo per spiegare che l'incontro tra l'attrice e Moser è stato amichevole e lei ha lasciato il Billionaire in compagnia del suo fidanzato.

La crisi tra i due ex del Grande Fratello Vip, dunque, non avrebbe nulla a che fare con i tradimenti o le mancanze di rispetto: la coppia si sarebbe resa protagonista di molte liti nell'ultimo periodo, e potrebbero essere state proprio queste incomprensioni a spingere i giovani a godersi la fine dell'estate ognuno per conto proprio.

Lo sportivo, inoltre, al momento si trova in Portogallo per scattare un servizio fotografico per un famoso brand ma, al suo rientro in Italia, non raggiungerà la compagna: secondo Chi, infatti, Cecilia è in montagna con quasi tutti i Rodriguez (l'unica assente è Belen, che si trova a Ibiza con Santiago e gli amici), mentre Ignazio dovrebbe trascorrere i prossimi giorni con i parenti nella sua terra d'origine.

Le serate con Damante e l'allontanamento dalla Rodriguez

Un altro particolare che il nuovo numero di Chi ha raccontato ai suoi lettori, è quello che coinvolge Andrea Damante e le serate in discoteca che lui e Ignazio hanno fatto in Sardegna.

Secondo quello che riporta Parpiglia nel suo articolo, Moser non avrebbe affatto apprezzato le parole che l'amico dj ha detto qualche giorno fa mentre suonava dietro alla consolle.

"Per tutte le single di San Teodoro, qui c'è mio fratello Ignazio", questa affermazione avrebbe confermato la rottura tra lo sportivo e Cecilia Rodriguez, anche per questo motivo il giovane si sarebbe parecchio risentito nell'ascoltarla davanti a centinaia di persone in un locale.

La sorella di Belen, invece, preferisce restare in silenzio e farsi coccolare da mamma, papà e dal fratello Jeremias. Il settimanale di gossip, infine, aggiunge che tra tutti i Rodriguez e Moser i rapporti si sarebbero raffreddati da quando è iniziata la crisi della coppia (anche Ignazio e Cecilia non si sentirebbero più secondo i bene informati).