Da una settimana a questa parte, sul web di rincorrono le voci e le notizie sulla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Secondo una dichiarazione che ha fatto Andrea Damante in discoteca l'altra sera, lo sportivo sarebbe tornato single dopo quasi due anni: il dj ha inviato le ragazze presenti all'evento in Sardegna di farsi avanti col suo amico.

Le parole di Andrea Damante su Cecilia e Ignazio

Se Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser preferiscono non sbilanciarsi sulle tante chiacchiere che stanno circolando sulla loro storia d'amore, un caro amico di lui potrebbe aver spoilerato come è andata a finire tra i due a qualche settimana dall'inizio della loro crisi.

Qualche sera fa, infatti, Andrea Damante è stato ospite di una discoteca della Sardegna e accanto a lui in consolle c'era proprio il compagno della sorella di Belen.

Rivolgendosi alle donne presenti all'evento, il dj siciliano ha detto: "Per tutte le single di San Teodoro, qui c'è mio fratello Ignazio".

Con queste parole, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne potrebbe aver confermato la fine della relazione tra il trentino e l'argentina, quella che è cominciata nella Casa del Grande Fratello Vip ormai quasi tre anni fa.

Sarebbero fondate, dunque, le voci che stanno impazzando sulle liti che avrebbero spinto la bella showgirl ad interrompere la vacanza sull'isola e raggiungere la famiglia in montagna.

L'unica indiscrezione che Ignazio ha voluto smentire sulla sua vita privata, è quella che lo voleva già legato ad un'altra donna. Il sito di Oggi, infatti, ha sostenuto che il ragazzo avrebbe un flirt segretissimo con Anna Safroncik ma, sia l'attrice che Moser si sono esposti sui social network per etichettare questa news come "fake" (la star de "Le tre rose di Eva" ha anche fatto sapere di essere in vacanza con il suo fidanzato, che non è lo sportivo al quale è stata accostata dalle riviste).

Moser e Andrea Damante in vacanza senza Cecilia e Giulia

Che Ignazio Moser si stesse godendo un periodo di relax in Sardegna senza Cecilia, lo si era intuito già dalle Stories che lui e i suoi amici stanno postando su Instagram da qualche giorno. Stando a quello che sostengono i giornalisti, Cecilia Rodriguez avrebbe lasciato l'isola a neppure 24 ore dal suo arrivo dopo aver litigato furiosamente col fidanzato in discoteca.

A far compagnia al bel ciclista, c'è anche Andrea Damante che, esattamente come l'amico, è in crisi con la fidanzata Giulia De Lellis. Sebbene anche l'influencer sia in Sardegna per questi ultimi scorci d'estate, il dj non soggiorna nella villa che lei ha affittato per sé e per la sua numerosa famiglia.

Il trentino e il siciliano, dunque, hanno messo in stand-by le loro storie d'amore per divertirsi al mare, rimandando alle prossime settimane i problemi che li stanno tenendo lontani dalle loro dolci metà.

Il gesto della De Lellis per Andrea Damante

Se tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sarebbe tutto finito (basandosi su quello che Damante ha detto l'altra sera in discoteca), è tra Andrea e Giulia che potrebbe esserci un riavvicinamento in corso nelle ultime ore.

Complice l'uscita del videoclip del nuovo brano del dj "Somebody to love", l'influencer si è esposta su Instagram per dirsi orgogliosa del fidanzato e del progetto musicale al quale anche lei ha partecipato recitando una parte nel filmato girato prima della crisi.

I fan dei Damellis, dunque, sperano che tra i loro beniamini torni il sereno dopo quasi un mese di gelo: le vacanze in Sardegna e la nuova canzone del Dama potrebbero contribuire all'ennesimo ritorno di fiamma tra due dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni.