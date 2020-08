Il settimanale Chi ha rivelato nuovi retroscena sul presunto addio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, il modello trentino, mentre era in vacanza in Sardegna, sarebbe "stato vicino" alla modella argentina Caterina Bernal.

Chi: 'Cecilia non avrebbe preso bene il comportamento di Ignazio'

Il presunto addio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a tenere banco. Ancora non è chiaro se la coppia sia arrivata o meno al capolinea in modo definitivo. Nel nuovo numero del settimanale Chi si parla di nuove ipotesi sulla crisi che ha portato i due ex gieffini ad allontanarsi.

Come riferito in precedenza da Gente, anche la rivista di Alfonso Signorini sarebbe convinta che Ignazio Moser, dopo la quarantena, non sarebbe più riuscito a contenere la gelosia della sua compagna. Inoltre si fa strada l'ipotesi che Cechu fosse pronta a mettere su famiglia con Ignazio mentre quest'ultimo sarebbe apparso titubante. Alcune voci mormorano che Moser volesse prima realizzarsi dal punto di vista professionale.

Tra le varie supposizioni del settimanale Chi, si parla anche di una particolare vicinanza del trentino alla modella argentina Caterina Bernal. Ignazio avrebbe conosciuto la modella mentre era in vacanza in Costa Smeralda con gli amici ed ex tronisti di Uomini e Donne Andrea Damante e Marco Cartasegna.

Sulle pagine del settimanale si legge: "Cecilia, attenta a tutto, non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato". D'altro canto, alcuni seguaci di Cecilia Rodriguez hanno notato alcuni like della modella comparsi negli ultimi post di Ignazio Moser. Ricordiamo che al momento i due diretti interessati non hanno confermato o smentito nulla.

Dunque, si può parlare solamente di pettegolezzi di Gossip.

Fan polemici con Cecilia Rodriguez

I motivi della crisi o della presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser risultano essere ancora segreti. Nelle scorse ore la sorella di Belen e Jeremias è stata criticata da alcuni suoi fan. Scendendo nel dettaglio, la modella sudamericana ha postato un collage di foto su Instagram in cui compare uno scatto sensuale nell'oscurità.

Come didascalia Cecilia ha utilizzato un messaggio enigmatico: "L'ombra di te". Secondo alcuni fan, le parole di Cechu sarebbero state un chiaro riferimento allo sportivo trentino.

Per questo motivo alcuni seguaci della Rodriguez hanno espresso il proprio disappunto: "O stai zitta o parli". In più occasioni gli estimatori della coppia hanno chiesto chiarezza. Cecilia pubblica solamente degli scatti di se stessa, Ignazio Moser invece ha smesso di pubblicare nuove foto.