L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 5, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 tornerà a partire da lunedì 7 settembre alle ore 15:40. Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che animeranno le vicende dei vari protagonisti, compresa la bella Adelaide che per un po' di tempo farà perdere le sue tracce dopo la partenza per gli USA con Achille Ravasi. Per Umberto, invece, ci sarà un periodo di depressione ma al tempo stesso non vorrà lasciare andare la sua amata Contessa.

Il Paradiso delle signore 5 spoiler: Umberto sarà depresso per amore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 in onda dal mese di settembre in poi su Rai 1, rivelano che Umberto sarà alle prese con un momento decisamente difficile dal punto di vista sentimentale.

A rivelarlo è stato proprio l'attore Roberto Farnesi nel corso di una recente intervista che ha concesso al settimanale Nuovo Tv, dove ha anticipato che Umberto sarà depresso ma nonostante questo non resterà affatto in un angolo a guardare e a farsi da parte.

''Lui non rinuncerà ad Adelaide'', ha dichiarato l'attore svelando quindi che anche in questa quinta stagione della soap opera il suo interesse nei confronti della contessa non andrà scemando. Del resto Umberto è sempre stato del parare che si sarebbe arreso soltanto nel momento in cui al fianco di Adelaide ci sarebbe stato un uomo serio e affidabile, in grado di farla stare bene.

A quanto pare, però, sebbene Adelaide abbia scelto di convolare a nozze con Achille Ravasi, non sarà lui l'uomo in grado di far dimenticare la contessa ad Umberto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5, infatti, rivelano che nel momento in cui Adelaide partirà per gli Stati Uniti d'America con Achille, farà perdere le sue tracce per un po' di tempo e in questo modo desterà la preoccupazione dello stesso Umberto.

Adelaide anticipa che nella quinta serie accadrà un fatto grave

In un'intervista concessa a Nuovo Tv, l'attrice Vanessa Gravina ha svelato che ci sarà un risvolto clamoroso riguardante il suo matrimonio, dato che Adelaide tornerà nuovamente a casa ma non sarà accompagnata da suo marito Achille. Il motivo?

La Gravina ha parlato di un fatto grave che spingerà poi il suo personaggio a prendere una fatidica scelta.

Di sicuro nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore verrà fuori che la figura di Achille Ravasi non è proprio delle migliori e l'uomo non si rivelerà affidabile e degno così come credeva la contessa quando l'ha sposato. E poi ancora le trame della soap rivelano che Adelaide entrerà a far parte delle dinamiche del grande magazzino, verso il quale aveva provato sempre astio e rigetto.

Proseguono le repliche della soap, dal 7 settembre i nuovi episodi

Insomma questi nuovi appuntamenti con la soap, dal punto di vista delle dinamiche e degli intrighi, di sicuro non deluderanno le aspettative del pubblico che ormai attende con trepidazione il ritorno in onda su Rai 1.

Dopo la sospensione della soap (causa Coronavirus) in casa Rai hanno scelto di trasmettere le repliche dell'ultima stagione, che sta continuando a riscuotere dei buoni indici di ascolto.

La media quotidiana, infatti, risulta essere di oltre 1 milione di fedelissimi appassionati con uno share che oscilla tra il 10 e l'11%. Di sicuro, però, la soglia di spettatori crescerà a partire da lunedì 7 settembre, quando in prima tv assoluta andranno in onda i nuovi appuntamenti. La soap, come sempre, sarà trasmessa alle 15.40 circa subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il nuovo talk show di attualità e politica, condotto da Serena Bortone, che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia alle 14.