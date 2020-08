Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 il 7 settembre e i telespettatori Rai vedranno l'evolversi delle trame rimaste in sospeso. In una intervista al settimanale Nuovo Tv Vanessa Gravina ha rilasciato alcuni spoiler sulle prossime puntate in prima visione assoluta.

La contessa Adelaide di Sant'Erasmo vedrà un cambio radicale nella sua vita per due motivi. In primis, scoprirà che cosa le ha nascosto Achille Ravasi e in secondo luogo entrerà di fatto nelle dinamiche del magazzino, impegnata a distruggere un pericoloso rivale. Chi sarà?

Il Paradiso delle Signore nuove puntate, anticipazioni e trame

Adelaide e Achille sono convolati a nozze, nonostante il parere contrario di Umberto e dei fratelli Riccardo e Marta, tutti consapevoli che Ravasi nasconda qualcosa di oscuro e abbia preso in giro la contessa per arrivare al suo matrimonio.

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 a partire dal 7 settembre, Adelaide non darà più notizie di sé dopo essere partita per il viaggio di nozze in America con Achille. Umberto, preoccupato, si metterà sulle sue tracce. In una recente intervista, lo stesso Roberto Farnesi, interprete di Guarnieri, ha rivelato che Umberto verrà a sapere la verità su Ravasi, una verità che farà molto male alla contessa.

Il segreto di Achille nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle Signore

Cosa nasconde Achille? A smascherare Ravasi ci penserà Umberto che, lasciata Milano, indagherà sul suo conto arrivando ad un inaspettato retroscena. Adelaide sarà in pericolo ma, grazie all'intervento tempestivo di Guarnieri, eviterà il peggio.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Umberto capirà di dover agire per salvare la donna che ama, anche a costo di perdere tutto. Il viaggio di nozze di Adelaide e Ravasi si trasformerà in un incubo, necessario però a far aprire gli occhi all'algida Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide cambia vita

A regalare interessanti anticipazioni sui nuovi episodi della soap ci ha pensato Vanessa Gravina nella sua intervista a Nuovo Tv. L'attrice ha spiegato che, una volta scoperta la verità su Achille, Adelaide si addentrerà nelle dinamiche del magazzino, cosa che non aveva mai fatto prima: ''A sorpresa entrerà a far parte del Paradiso delle Signore che prima snobbava e diventerà una preziosa alleata contro un avversario pericoloso'', dichiara Gravina.

Inoltre, come racconta l'attrice: ''Adelaide nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore tornerà a Milano senza il marito Achille e prenderà una decisione forte''. Vanessa Gravina non ha potuto sbilanciarsi più di tanto, ma tutto fa presupporre che le sue nozze lampo finiranno malamente.

Non resta che attendere la messa in onda degli episodi in prima visione assoluta su Rai 1, che inizieranno il 7 settembre.