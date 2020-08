Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 in prima visione assoluta dal 7 settembre con il finale di stagione, per poi passare alla successiva. Intanto, gli attori sono sul set e regalano qualche interessante anticipazione relativa ai prossimi episodi. Sono tanti i nodi da sciogliere che hanno lasciato in sospeso i telespettatori.

A tal proposito Roberto Farnesi, volto di Umberto nella soap, ha rilasciato un'intervista a Tv Nuovo nella quale ha parlato del suo personaggio e di come evolverà il triangolo decisamente complicato tra Guarnieri, Achille e la bella Adelaide. Pare che la contessa sia in pericolo e che sia proprio Umberto a smascherare il perfido Ravasi.

Farnesi ha inoltre anticipato che Umberto attraverserà un periodo molto difficile e che la depressione farà parte della sua vita, dopo aver realizzato di aver perso la donna che ama. Starà a guardare mentre la contessa affonda? A quanto pare no.

Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi svela cosa accadrà ad Adelaide

Nelle ultime puntate della soap andate in onda prima dello stop forzato, Umberto e Adelaide hanno passato una notte di passione prima che la contessa sposasse Achille. Adelaide non è sembrata così felice di convolare a nozze, ma ha preferito seguire la sua ambizione.

Stando alle anticipazioni degli episodi che andranno in onda a settembre della soap Il Paradiso delle Signore, Adelaide non darà più notizie di sé dopo essere volata negli Stati Uniti per il suo viaggio di nozze.

Umberto fiuterà il pericolo e deciderà di intervenire per sapere che fine abbia fatto. Ovviamente, i sospetti ricadranno sull'ambiguo Ravasi.

Roberto Farnesi, nella sua intervista, ha svelato: ''Achille Ravasi ha parecchio da nascondere''. E sarà proprio Umberto a far venire a galla le reali intenzioni dell'uomo che è riuscito a raggirare Adelaide.

Umberto non rinuncia ad Adelaide

Saranno determinanti le nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore. Farnesi ha spiegato che Umberto non rinuncerà ad Adelaide, finita nelle braccia dell'uomo sbagliato: ''Guarnieri non starà a guardare''. Lieto fine per la contessa e il padre di Riccardo? Può essere.

Certo è che Umberto attraverserà giorni di buio, come svela Farnesi: ''Ora è depresso, è in piena crisi sentimentale'', e aggiunge: ''Aveva promesso che avrebbe dimenticato Adelaide solo se avesse sposato un uomo degno, ma a quanto pare Ravasi ha molto da nascondere''.

L'attore, nella sua intervista al settimanale, ha regalato anche qualche altro spoiler sui prossimi episodi della soap opera Il Paradiso delle Signore. Nicoletta tornerà a Milano e sconvolgerà la vita di Riccardo, alle prese con la gravidanza di Ludovica e l'imminente matrimonio.

Marta e Vittorio invece, si troveranno tra le braccia una neonata. Dunque, non resta che aspettare il 7 settembre per poter vedere finalmente le nuove puntate della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1.