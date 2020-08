La serie tv Daydreamer - Le ali del sogno occuperà ancora i pomeriggi estivi per la felicità dei fan italiani. Dagli spoiler degli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, si evince che Huma Divit farà di tutto per far lasciare Can e Sanem Aydin.

L’ex moglie di Aziz per riuscire nel suo intento si servirà di Ceyda (Gamze Topuz), la direttrice della Compass Sport. Per quest’ultima non sarà per niente una facile impresa riuscire a fare breccia nel cuore del fotografo.

Daydreamer, anticipazioni turche: arriva la signora Divit a Istanbul

Nelle puntate che i telespettatori vedranno tra qualche settimana, si assisterà all'improvviso ritorno di Huma Divit a Istanbul.

La donna rimetterà piede in città, quando Aylin le farà credere che la sua azienda di famiglia è in procinto di fallire a causa di Can. Inoltre la darklady metterà in guardia l’ex moglie di Aziz dicendole che Sanem e Leyla stanno facendo di tutto per conquistare i suoi figli. Huma sin dal primo momento si scontrerà con le sorelle Aydin, infastidendo parecchio il suo primogenito. Can infatti, non sarà disposto a fare pace con la madre per averlo abbandonato da bambino dopo essersi separata dal marito.

Successivamente Sanem non avrà alcuna intenzione di sposare il fotografo quando le chiederà la mano, per aver fatto avere a sua insaputa il suo profumo a Enzo Fabbri. Huma quando verrà a conoscenza del rifiuto della fanciulla metterà al corrente Ceyda di quanto accaduto, la quale non riuscirà a nascondere il suo interesse sentimentale nei confronti di Can.

Ceyda segue il consiglio di Huma, Can concede del tempo a Sanem

A questo punto la proprietaria della nota azienda di abbigliamento sportivo su consiglio di Huma raggiungerà il figlio maggiore di Aziz in un bar, in cui lo stesso si recherà dopo aver ricevuto la risposta negativa di Sanem. L’imprenditrice farà fatica ad avvicinarsi a Can, poiché quest’ultimo deciso a stare da solo tornerà a casa e sorprenderà l’aspirante scrittrice.

In particolare la sorella di Leyla in preda alla gelosia per aver capito che il suo amato era in compagnia di Ceyda, non ci penserà due volte a raggiungerlo.

Emre sorprenderà i telespettatori nell'istante in cui si schiererà dalla parte di Sanem, visto che grazie a lui suo fratello penserà che la giovane abbia bisogno di più tempo per decidere se vuole davvero diventare sua moglie.

Il secondogenito del Divit però, saprà che in realtà la fanciulla ha rifiutato la proposta di matrimonio di Can dopo aver stretto un accordo segreto con Enzo Fabbri per far scagionare il proprio amato. Infine il fotografo ascolterà Emre, infatti darà l’impressione di essere disposto a dimenticare i diverbi avuti con Sanem.