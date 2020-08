Cambia ancora la programmazione della fiction Come sorelle, che in queste settimane sta andando in onda con un discreto successo di ascolti su Canale 5.

La serie tv turca per le prime cinque puntate è stata trasmessa al mercoledì in prime time, mentre la settimana scorsa era passata al venerdì sera per cedere spazio alla Champions League. Le varie guide tv cartacee dei settimanali riportavano l'appuntamento con la settima puntata di Come sorelle per questo mercoledì 19 agosto ma così non sarà, dato che la fiction è nuovamente slittata a venerdì sera.

Salta la puntata di Come sorelle del 19 agosto: stasera c'è la Champions su Canale 5

Subito dopo una puntata "short" di Paperissima Sprint, a partire dalle ore 21 andrà in onda l'attesissimo match di Champions League tra Lione e Bayern Monaco, che potrà essere seguita anche in diretta streaming online sul portale gratuito MediasetPlay.

E così tutti i telespettatori-fan di Come sorelle dovranno attendere qualche giorno per vedere la messa in onda in televisione della settima puntata. Il palinsesto di Canale 5, infatti, prevede che questo nuovo appuntamento venga trasmesso venerdì 21 agosto, sempre in prime time, a partire dalle ore 21.30 circa.

Canale 5, la settima puntata di Come sorelle andrà in onda venerdì 21 agosto

Cosa succederà nel corso del penultimo appuntamento con la fiction turca? Le anticipazioni sulla trama rivelano che Cemal riuscirà a scoprire il piano di fuga che Cahide ha messo a punto per liberarsi definitivamente di lui. Ma l'uomo non resterà a guardare e farà una segnalazione anonima alla polizia per metterla in estrema difficoltà.

A quel punto Cahide, si renderà conto che l'unico modo per liberarsi definitivamente di questo uomo è quello di ucciderlo: se non lo farà, sarà lui a denunciare le sue figlie. Così la donna porterà avanti il suo piano ma per farlo avrà bisogno anche dell'aiuto di Leyla, visto che le servirà una pistola per fare fuori Cemal.

Intanto chi volesse recuperare le puntate che sono già state già trasmesse in televisione, vi è la possibilità di rivederle tutte in replica streaming online accedendo al portale MediasetPlay e cliccando nella sezione dedicata alla serie turca.