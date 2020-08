Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 agosto ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, le condizioni di salute di Juan peggioreranno e il ragazzo starà molto male. Intanto, Soledad Castro ingerirà del veleno e tenterà il suicidio.

I Castañeda lasceranno Puente Viejo

I Castañeda lasceranno Puente Viejo nonostante le cattive condizioni di salute di Juan, ma prima di partire Ramiro e Alfonso decideranno di dare una lezione a Mauricio. Infatti, è stato proprio quest'ultimo a ridurre il giovane in fin di vita.

Intanto, Soledad continuerà a confidarsi con Mercedes che in realtà la sta ingannando.

Invece, Pepa rivelerà a Tristan che Martin non è figlio suo e della moglie, ma il ragazzo non crederà alla parole della levatrice. Quest'ultima allora proverà a cercare il rapporto dell'ospedale psichiatrico in cui è confermato che Angustias non ha mai partorito. Intanto, Soledad continuerà a pensare a un piano per scappare dalla villa e chiederà aiuto a Pepa.

Soledad tenterà il suicidio

Poco dopo, Soledad verrà aiutata dalla levatrice e sarà pronta a rischiare la vita pur di fuggire da sua madre e ritrovare l'amore della sua vita Juan. Intanto Angustias condurrà Martin vicino ad un pericoloso burrone, ma arriveranno Pepa e Tristan per fermare la donna e la convinceranno a non fare sciocchezze.

Intanto, Alberto, il medico, riceverà una lettera contenente informazioni su Pepa, ma quando lui le chiederà di leggerla, lei ammetterà di non esserne capace. Successivamente, Soledad Castro dirà di essere malata, ma sarà solo una bugia a cui Mercedes non crederà. Infatti, quest'ultima si insospettirà e andrà a riferire il tutto a Donna Francisca Montenegro che impedirà alla figlia di andare in ospedale.

Proprio per questo, Soledad in preda alla disperazione ingerirà il veleno e tenterà di uccidersi.

Tristan affronterà la tempesta per trovare una cura per Soledad

Le condizioni di Soledad peggioreranno sempre di più e suo fratello Tristan affronterà una tempesta pur di trovare una cura per la sorella, ma purtroppo tornerà a mani vuote.

Intanto Pepa sarà preoccupatissima e avrà tanti sensi di colpa sia per Tristan che per sua sorella. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di uscire e affrontare anche lei la tempesta per ritrovare il Castro.

Non rimane che aspettare la messa in onda della prossima puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap opera spagnola. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti de Il Segreto potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.