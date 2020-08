Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca "Daydreamer - Le ali del sogno" nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Emre Divit e la sua compagna Aylin continueranno a tenere sotto scacco la giovane protagonista Sanem. In particolare, l'uomo noterà la forte affinità tra quest'ultima e suo fratello e quindi temerà che possa dire tutta la verità. Proprio per questo motivo, Aylin organizzerà un nuovo piano a discapito della giovane.

Emre temerà che Sanem possa dire tutta la verità a Can

Can e Sanem inizieranno a comportarsi come due veri innamorati, però Emre vedrà la loro complicità e temerà che la donna possa rivelare tutta la verità al fratello sul suo tradimento Nel frattempo, Aylin starà elaborando un nuovo piano contro Sanem, in modo da tenerla in pugno nel caso in cui volesse parlare.

Intanto, Sanem si guadagnerà la possibilità di fare uno stage all’interno dell’agenzia come copywriter. Poco dopo, allestiranno il set proprio per montare lo spot scritto dalla giovane protagonista.

I genitori di Sanem non saranno informati della sua relazione con Can

Nel mentre, Aylin vorrà scoprire qualcosa di compromettente sul passato di Sanem per metterla in cattiva luce con Divit.

I due giovani innamorati, intanto, si concederanno dei momenti di relax e d'intimità.

Poco dopo, Sanem sarà impegnata sul set nel suo doppio ruolo di regista e attrice, però poi scoprirà che insieme a lei girerà lo spot anche un gruppo di modelle. A quel punto, la giovane temerà il confronto, così le manderà via e le sostituirà con Deren, Ayhan e Aylin.

Il fotografo andrà a parlare con i genitori di Sanem

Aylin, intanto, metterà a segno il suo nuovo piano e ingannerà Sanem. Quest'ultima, continuerà a stare insieme a Can, ma i genitori non saranno informati della loro relazione. Proprio per questo motivo, il fotografo deciderà di parlare ai genitori di Aydin che però fraintenderanno la situazione.

Sanem, invece, avrà uno scontro lavorativo con Divit, in quanto le verranno bocciate tutte le idee. Il fotografo, nonostante la discussione con la ragazza, deciderà comunque di presentarsi a cena a casa sua per celebrare l'anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi della soap opera turca per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Can e Sanem. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutte le puntate di "Daydreamer -Le ali del sogno" durante il passaggio su Canale 5, potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.