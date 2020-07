Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio ci saranno novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Donna Francisca ordinerà ai contadini di portare la frutta marcia al mercato della città attraversando il Burrone delle Anime. Purtroppo però, questo luogo franerà e ci saranno molto feriti, tra cui Leandro.

Il Burrone delle Anime franerà e molti contadini rimarranno feriti

Don Raimundo Ulloa tornerà a casa ferito ed Emilia chiamerà Pepa per prestargli soccorso. La figlia del locandiere vorrà che suo padre sporga denuncia per far arrestare chi lo ha aggredito, però l'uomo non rivelerà nulla di quanto accaduto.

Nel frattempo, Don Pedro progetterà una festa da ballo durante le feste patronali, ma Don Anselmo non sarà molto d'accordo, in quanto i soldi dovrebbero essere spesi per riparare il tetto della chiesa.

Intanto, Juan chiederà a Tristan di dare una sua lettera a Soledad per parlargli di quanto starà accadendo ai terreni vicini alla sorgente. In particolare, Donna Francisca comanderà ai contadini di portare la frutta marcia al mercato di Puente Viejo e gli ordinerà di attraversare un luogo molto pericoloso per fare più veloce. Purtroppo però gli operai avranno un brutto incidente, in quanto il Burrone della Anime franerà e ci saranno tanti feriti. L'unico che riuscirà a cavarsela sarà Leandro, che aiuterà le persone più in difficoltà a raggiungere il paesino spagnolo.

Successivamente, Raimundo accoglierà i feriti alla locanda ed Emilia e Tristan gli presteranno soccorso, ma improvvisamente Leandro avrà un malore. Nel frattempo, Angustias collaborerà con Felisia per riuscire a fuggire dal manicomio nella quale è stata internata.

Francisca frusterà Soledad

Alla locanda, anche Pepa continuerà a curare i feriti, nel mentre Leandro peggiorerà giorno dopo giorno sempre di più.

Intanto, la Montenegro darà a Soledad il permesso di aiutare e mentre la figlia sarà fuori di casa, la Matrona troverà il dipinto di Juan in cui Soledad sarà senza abiti. Poco dopo, la ragazza tornerà alla Casona e la Montenegro sarà molto furiosa e punirà severamente la ragazza. Nonostante ciò, Soledad sarà disposta a tutto pur di vedere il suo amato Juan anche per qualche attimo.

Infine, alla villa farà ritorno Angustias che sembrerà guarita, in quanto ha un atteggiamento diverso. Nonostante ciò, Pepa e la Montenegro si insospettiranno e quest'ultima chiederà alla levatrice di spiare la moglie del figlio. Intanto, Pepa scoprirà che la Matrona ha frustato sua figlia e quindi chiederà di poterla curare.