Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati al centro dei Gossip per via della loro frequentazione a Uomini e donne. La differenza di età non sembrava essere un problema all'inizio della conoscenza fra la dama torinese e il marinaio toscano, ma qualcosa nell'ultimo periodo non è andato bene. Dopo avere espresso un malcontento perché Gemma non aveva accettato i suoi inviti a vedersi, Nicola sembrerebbe aver voltato pagina e aver iniziato a frequentare una ragazza mora che ha meno di 30 anni.

Nicola Vivarelli con una ragazza mora

Nicola Vivarelli, dopo la frequentazione con Gemma Galgani, potrebbe aver dimenticato la protagonista del dating show di Canale 5 grazie a una sua coetanea.

La notizia è arrivata da Amedeo Venza. Sul suo account Instagram e, attraverso un post, l'influencer pugliese ha fornito dei dettagli in merito alla nuova presunta ragazza del modello: ''Sirius, alias nipotino di Gemma, ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto, più convincente e più vicina ai suoi canoni sia estetici che anagrafici! La mora in questione avrebbe meno di trent'anni e l'altro giorno erano insieme in un bar all'aperto... attendiamo paparazzata...''

La storia fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani

La frequentazione fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sembrava proseguire nel migliore dei modi e la coppia, anche dopo la fine delle registrazioni delle puntate della trasmissione, aveva continuato a vedersi.

In un'intervista rilasciata qualche settimana fa su Uomini e donne Magazine, Galgani aveva raccontato un viaggio in taxi insieme al suo giovane cavaliere, durante il quale si erano tenuti la mano e, al termine della corsa, si erano scambiati un bacio a stampo sulle labbra, attraverso la mascherina. Gemma aveva descritto quei momenti come ricchi di emozioni indimenticabili.

Sempre sul settimanale della trasmissione erano state pubblicate delle fotografie in cui la coppia era a passeggio per le vie di Roma e a cena in un ristorante.

La rottura fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani

Sembrerebbe andato storto qualcosa dopo questi momenti insieme, al punto che la coppia avrebbe smesso di frequentarsi.

Nicola Vivarelli aveva espresso il suo rammarico con i suoi follower su Instagram per non poter vedere Gemma. Il marinaio toscano aveva detto di aver invitato più volte Gemma Galgani ad andarlo a trovare in Toscana, ma la dama torinese, a detta del modello, avrebbe declinato i suoi inviti. Dopo la delusione, Nicola sembrerebbe aver voltato pagina iniziando a frequentare una ragazza più giovane. Non resta che attendere qualche notizia in più in merito a questa presunta nuova coppia.