Uscire da una separazione non è mai semplice, ma Michela Quattrociocche sembra non risentirne almeno dal punto di vista fisico. Dopo aver messo un punto alla sua storia con Alberto Aquilani, la bella attrice 31enne si è ripresa, mostrandosi in tutto il suo splendore sulla spiaggia di Sabaudia, sul litorale laziale. Le foto, postate dalla stessa attrice su Instagram, mostrano un fisico tonico e perfettamente asciutto. Il corpo mostrato sui social sembra non risentire delle due gravidanze affrontate, dalle quali sono nate due bambine, le figlie del suo ex marito. Michela, in questi giorni, si sta godendo le vacanze insieme, forse, a un nuovo amore.

Alcuni mesi fa è stata vista in compagnia di Giovanni Naldi, un giovane imprenditore che gestisce una catena di alberghi extralusso insieme al padre e alla sorella. Insieme alla sua famiglia avrebbe nelle mani anche l'hotel Parco dei Principi di Roma, dove avrebbe conosciuto proprio Michela, che frequenta la palestra dell'hotel. I due sono stati anche paparazzati insieme, ma non è arrivata l'ufficialità sulla loro presunta relazione. Qualche tempo fa, Michela ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in cui l'attrice ha dichiarato che non può parlare della fine della sua storia con Alberto Aquilani per via di alcuni accordi legali: ''Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione.

In questo momento posso solo dire che sono felice'', queste le parole dell'attrice.

Michela e Alberto, fine di una storia durata 12 anni

Lo scorso maggio, con un messaggio su Instagram, la coppia ha annunciato la separazione dopo 12 anni di unione, dalla quale sono nate anche due bambine. Entrambi hanno deciso consensualmente di porre fine al loro matrimonio e hanno chiesto riserbo sulla loro privacy, anche per la serenità e la tutela delle loro figlie.

Per tanti anni sono stati uniti da un grande amore lontano dai riflettori del Gossip. Si sono conosciuti nel 2008, nel 2011 è nata la loro prima figlia, Aurora, che oggi ha nove anni. L'anno successivo, nel 2012, i due hanno deciso di convolare a nozze e due anni più tardi è nata la loro seconda figlia, Diamante.

Sembravano il ritratto della famiglia perfetta. 12 anni pieni di trasferimenti, a seguito della professione sportiva di Aquilani. Michela ha sempre seguito il marito insieme alle bambine. Adesso che i due si sono lasciati, hanno deciso di intraprendere ognuno la propria strada: Alberto continuerà la sua attività di collaboratore tecnico alla Fiorentina, mentre Michela, almeno per il momento, farà la mamma a tempo pieno.