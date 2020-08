Andrea Iannone e Cristina Buccino avrebbero interrotto la conoscenza. A riportare l’indiscrezione sul pilota della MotoGP e l’attrice calabrese è stato il portale Giornalettismo. Entrambi sono single da tempo. L’ultima relazione conosciuta di Andrea Iannone è quella avuta con Giulia De Lellis.

Andrea e Cristina sarebbero rimasti amici

Stando a quanto riportato dal portale Giornalettismo, la conoscenza tra Andrea Iannone e Cristina Buccino non sarebbe andata a buon fine. A tal proposito il pilota della MotoGp e la soubrette avrebbero deciso di rimanere solamente amici. Cristina e Andrea avevano intrapreso una frequentazione in primavera.

La showgirl calabrese era stata avvistata più volte a Lugano, dove Iannone ha casa. Inoltre, in occasione della partita di Serie A tra Inter e Fiorentina, i due erano stati avvistati nell’hotel della squadra toscana. L’ex di Belen Rodriguez quando aveva visto nella hall alcuni suoi conoscenti, era andato via in fretta e furia. Anche Cristina Buccino era evidentemente imbarazzata. Va detto che sia il motociclista che la soubrette lanciata da L’Eredità non avevano mai confermato la conoscenza, probabilmente perché volevano prima capire come sarebbe andata tra loro. Inoltre, in una recente intervista lo sportivo originario di Vasto aveva precisato di non essere mai stato interessato ai pettegolezzi.

Lo stesso Iannone aveva riferito di non capire perché a Milano è sempre braccato dai paparazzi.

Secondo quanto si legge su Giornalettismo, Cristina e Andrea trascorreranno l’estate da single a meno che non vi siano dei colpi di scena. Iannone si sta godendo l’estate, in attesa di nuovi progetti di lavoro.

Buccino, invece, è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia.

Cristina Buccino ha rifiutato il GF Vip

In attesa di trovare l’uomo della sua vita, Cristina Buccino si gode il successo dal punto di vista professionale. La soubrette calabrese ha da tempo messo da parte il mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla carriera da influencer e a quella da imprenditrice di prodotti di bellezza.

Il nome di Cristina Buccino era stato inserito nel cast del Grande Fratello Vip 5, ma a quanto pare la calabrese avrebbe deciso di rifiutare per l’ennesima volta l’entrata nella casa più spiata d’Italia. Stando alle indiscrezioni la showgirl era in trattativa con Mediaset, ma poi sarebbero saltate all’ultimo. Al momento la 35enne ha all’attivo solamente l’esperienza all’Isola dei Famosi come naufraga. In una recente intervista Buccino aveva confidato che non parteciperebbe mai più a quel tipo di reality show, perché tornata a casa ha avuto una serie di problemi fisici.