Sembrano essere lontanissimi i tempi in cui Gemma Galgani e Nicola Vivarelli venivano paparazzati sottobraccio per le strade di Roma. Dopo le voci di crisi che sono circolate sulla coppia di U&D, infatti, è stato il giovane ufficiale di Marina ad esporsi sui social network per confermare il gelo che è calato tra lui e la dama per volere di quest'ultima. Rispondendo ad alcuni commenti su Instagram, inoltre, Sirius ha fatto sapere di essere triste e ignaro di dove sia attualmente la signora che ha corteggiato per mesi.

Lo sfogo di Nicola sulla protagonista di U&D Over

Sono passati pochi giorni da quando Vivarelli ha usato i social per informare i curiosi dei ripetuti rifiuti che ha avuto da Gemma nell'ultimo periodo: il cavaliere di U&D, infatti, ha fatto sapere che la torinese ha sempre detto no a tutte le proposte di incontro che lui le ha fatto in queste settimane.

Ieri, lunedì 21 luglio, Nicola ha pubblicato alcune sue foto su Instagram ed ha deciso di rispondere a parte delle domande che gli hanno fatto i follower.

A qualcuno che ha notato negli scatti in questione uno sguardo triste, ad esempio, Sirius ha detto: "Se c'è tristezza nei miei occhi un motivo c'è".

Il 26enne avrebbe confermato a suo modo il periodo di crisi che lui e la Galgani stanno vivendo, pare in seguito ai primi dubbi che sarebbero nati in lei sul futuro di questo contestato rapporto.

Gemma prende le distanze dal cavaliere di U&D

Ad un fan che gli ha direttamente chiesto dove avesse lasciato Gemma, Nicola ha risposto: "Domanda da un milione di dollari. Vorrei saperlo pure io".

Stando a quest'affermazione, sembra che la Galgani sia sparita dalla vita del cavaliere di U&D senza una vera spiegazione, anche per questo lui oggi non saprebbe dov'è e perché non vuole incontrarlo.

Un altro curioso ha chiesto a Vivarelli se in questi giorni di lontananza sente la mancanza della torinese, e lui ha fatto sapere: "Se una persona ti vuole vedere, ovvio che ti manca".

L'ultima risposta che Sirius ha dato ai follower di Instagram sulla sua chiacchierata vita sentimentale è a chi gli ha consigliato di non smettere di corteggiare la dama del Trono Over con attenzioni quotidiane, solo così lei potrà tornare sui suoi passi.

"Spero", si è limitato a commentare l'ufficiale di Marina alcune ore fa.

Il silenzio social di Gemma sull'amore nato a U&D

Se Nicola è molto attivo sui social network, soprattutto da quando tra loro le cose non vanno più bene, Gemma sembra quasi essere sparita dalla rete.

Anche se non ha mai commentato su Instagram le vicissitudini sentimentali che ha vissuto da quando è protagonista assoluta di Uomini e donne, ultimamente la Galgani non condivide più nulla sul suo profilo, neppure canzoni che potrebbero spoilerare qualcosa sul suo rapporto con Vivarelli.

La dama, infatti, si confida soltanto con il magazine ufficiale del dating-show, quindi è probabile che uno dei prossimi numeri contenga la prima intervista della 70enne sulla crisi che sta vivendo con il giovane cavaliere.

Alcune riviste di Gossip, però, hanno ipotizzato che la "maretta" tra Gemma e Nicola sarebbe iniziata in previsione del ritorno di entrambi nel cast della trasmissione di Maria De Filippi dopo l'estate. Qualora i due si fossero fidanzati, come lasciavano intendere i loro comportamenti fino a poche settimane fa, sarebbe stata immotivata la loro presenza nel parterre del Trono Over (dove si va per cercare l'anima gemella).

L'ipotesi più accreditata, dunque, è che il 14 settembre (giorno in cui è previsto il debutto della nuova stagione di U&D), sia Sirius che la Galgani torneranno a centro studio per rinfacciarsi le colpe sulla fine della loro frequentazione.