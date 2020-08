Negli spoiler delle puntate di Una vita che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, Cinta Dominguez interpretata dall'attrice Aroa Rodríguez, si recherà al pranzo di beneficenza insieme a Rafael, la presenza della ragazza con un altro uomo farà ingelosire molto Emilio Pasamar. In seguito Antonito si scontrerà con Ramon per colpa della vendita del brevetto, poi il giovane Palacios deciderà di andare contro suo padre e sua moglie Lolita e investirà un somma ingente di denaro nella banca americana. Tuttavia, farà un grosso sbaglio poiché la banca poco dopo fallirà. Frattanto Agustina uscirà dall'ospedale, mentre i vicini di Acacias saranno disperati per il fallimento della banca americana.

Emilio geloso di Cinta e Rafael

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 10 al 14 agosto, Bellita Del Campo sarà desiderosa di aiutare sua figlia Cinta, così andrà a impegnare un paio di orecchini per permettere alla giovane di andare al pranzo di beneficenza con Rafael, all'evento parteciperà anche Emilio Pasamar, il quale sarà assai geloso dei due. Perfino Carmen e Ramón presenzieranno al particolare pranzo, durante il quale la donna dimostrerà a Rosina, Susana e Felicia di essere assai informata riguardo i temi di attualità. Successivamente Ramón Palacios si scontrerà con suo figlio Antonito a causa della vendita del brevetto, poi continuerà le indagini sulla banca americana. Frattanto Camino si addormenterà presso il ristorante.

Genoveva seduce Antonito

Genoveva penserà di sedurre Antonito, affinché l'uomo non ascolti i consigli di suo padre e investa nella banca americana senza farsi ulteriori problemi. Il giovane Palacios respingerà immediatamente le avance della Salmeron, ma rivelerà alla donna di essere deciso a investire una grande somma di denaro nella banca americana, così da andare contro sua moglie Lolita e suo padre Ramon.

Nel frattempo Felipe vorrà vederci chiaro riguardo l'errore commesso con la diagnosi di Agustina, pertanto cercherà di contattare il dottor Maduro. In seguito Cesareo sarà notevolmente insistente con la famiglia Pasamar e continuerà a porre delle domande riguardo le condizioni di Camino, ma la famiglia sosterrà con decisione che la ragazza non riesca davvero a parlare.

Carmen preoccupata per Ramon

Antonito annuncerà a tutti quanti che il compratore del brevetto si è tirato indietro, così Genoveva chiederà ad Alfredo di concedere al ragazzo un prestito utile a coprire la sua parte, con la condizione che offra la proprietà di famiglia come garanzia. Frattanto Genoveva e Alfredo saranno assai soddisfatti, poiché penseranno di essere ormai vicini al raggiungimento del loro scopo al momento che Ramon sembrerà apparentemente uscito di scena. Successivamente Carmen sarà notevolmente preoccupata per Ramon, poiché non avrà ricevuto ancora sue notizie. Poi Liberto tenterà di convincere Rosina a non fare spese folli con Susana, poiché i loro avvocati li hanno avvisati con una lettera che la miniera d'oro sta per esaurirsi totalmente.

Agustina viene dimessa

Cinta rivelerà ad Arantxa e ai suoi genitori la vera identità di Rafael. Nel frattempo Agustina starà decisamente meglio e verrà dimessa dall'ospedale, la domestica verrà accolta calorosamente dalle comari della soffitta. Successivamente alcuni abitanti di Calle Acacias leggeranno la notizia riguardante il fallimento della banca americana, tutti quanti saranno assai turbati dalla vicenda e vorranno avere dei chiarimenti in merito, così andranno a parlare con Alfredo Bryce. L'uomo fingerà di non sapere nulla sui motivi del fallimento della banca e racconterà a tutti che probabilmente la causa è di una manovra politica inaspettata. In seguito Ursula inizierà a lavorare per i Bryce, la Dicenta noterà l'atteggiamento strano delle domestiche e capirà che il piano di Genoveva sta funzionando, così avviserà subito la donna.

Infine, i vicini di Acacias chiederanno spiegazioni anche a Genoveva, ma la donna si giustificherà dicendo loro che la colpa del fallimento della banca americana, in realtà è della banca di Spagna.