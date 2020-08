Nella telenovela DayDreamer - Le ali del sogno continuano a non mancare gli intrighi e i colpi di scena. Le anticipazioni di ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana svelano che a movimentare le trame saranno anche le vicende sentimentali di Leyla Aydin (Oznur Serceler). Quest’ultima sarà infatti divisa tra Emre Divit (Birand Tunca) ed Osman Isik (Ali Yagci).

La sorella di Sanem, quando Emre troncherà la loro relazione appena iniziata a causa di Aylin (Sevcan Yasar), sembrerà decisa ad andare avanti. Nello specifico la segretaria della Fikri Harika seppur ancora delusa da Emre, darà una possibilità al macellaio per approfondire la loro conoscenza, vedendolo sempre più preso.

DayDreamer, trame turche: Aylin costringe Emre a lasciare Leyla

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, la perfida Aylin ricatterà Emre per costringerlo a mettere fine alla storia d’amore con Leyla. La dark lady - per riuscire nel suo intento - farà sapere al suo ex di essere disposta a far sapere a Can che è stato lui a convincere Enzo Fabbri, a cederle il 20% delle azioni della Fikri Harika. Quando il figlio minore di Aziz la lascerà senza darle nessuna spiegazione, Leyla non riuscirà a capire per quale motivo l’abbia fatto.

La segretaria - affranta - arriverà addirittura a pensare di licenziarsi: a far cambiare idea alla giovane ci penserà Can, che riuscirà a convincerla a rimanere ancora nella sua azienda.

In particolare quest’ultimo chiederà alla giovane di lavorare ancora per lui, almeno fino a quando le trattative con l’azienda di cosmesi di Makinon saranno concluse.

Sanem dà la sua 'benedizione' alla sorella, la segretaria della Fikri Harika si avvicina ad Osman

A intromettersi nell’intricata faccenda sarà Osman, che intanto acquisterà un’automobile con il denaro guadagnato per aver recitato in una serie televisiva.

Il macellaio troverà finalmente il coraggio di dichiararsi a Lyela, che comincerà a prendere in considerazione l’idea di accettare la corte del suo spasimante. Non appena Sanen le darà la propria sua "benedizione", Leyla deciderà di passare del tempo in compagnia di Osman, soprattutto dopo aver appreso dell’alleanza di Emre e Aylin.

Nonostante ciò la primogenita degli Aydin dimostrerà di essere ancora innamorata del fratello di Can. Nel frattempo il macellaio - deciso ad avere Leyla al proprio fianco a tutti i costi - sarà ancora più protettivo, soprattutto quando la vedrà accanto ad Emre, fino ad arrivare a scontrarsi con lo stesso. Non passerà di certo inosservato l’atteggiamento di quest’ultimo che, per potersi riavvicinare alla sua ex, farà il possibile per impedirle di vedere Osman. Leyla però questa volta sarà determinata e farà presente a Emre di non doversi più intromettere nella sua vita.