A poche settimane dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 8, gli addetti ai lavori hanno presentato la prima coppia ufficiale del cast. Grazie al promo che ha cominciato a circolare sulle reti Mediaset in queste ore, si è saputo che parteciperanno sicuramente al reality Antonio e Nadia: lui ha dieci anni più di lei e la descrive come una ragazza viziata che non fa nulla tutto il giorno.

I primi fidanzati del nuovo Temptation Island: Antonio e Nadia

A meno di 24 ore dall'inizio delle riprese della nuova edizione di Temptation Island (Tvblog sostiene che si partirà il 24 agosto in un villaggio della Sardegna sotto stretto controllo medico), la redazione ha deciso di presentare ai telespettatori la prima coppia del cast.

Sulle reti Mediaset, infatti, a partire da oggi sta circolando il promo che anticipa la partecipazione al programma di Antonio e Nadia, due ragazzi che stanno insieme da un anno e nove mesi non senza problemi.

Nel video che molti siti stanno riportando questo pomeriggio, il 32enne ammette di essere stato lui a contattare la produzione del reality per mettere alla prova la sua storia d'amore.

La ragazza di appena 22 anni viene descritta dalla sua dolce metà come una persona che non fa niente tutto il giorno, a cui piace stare sempre stesa sul divano con il cellulare tra le mani. Per tutti questi motivi, l'uomo etichetta la compagna come "viziata".

La giovane, dal canto suo, si difende e dice che non cambierà mai per nessuno: "Io non sono la donna che lava, pulisce e cucina, sono l'opposto".

Al via le registrazioni di Temptation Island 8 in Sardegna

Antonio e Nadia sono soltanto i primi due protagonisti dell'ottava edizione di Temptation Island: nei prossimi giorni, infatti, gli addetti ai lavori presenteranno ai telespettatori gli altri dieci fidanzati (ovvero altre cinque coppie) che sono stati scelti per il cast del format in partenza a metà settembre.

Poco prima che iniziasse a circolare il promo del reality, in rete si parlava delle ultime anticipazioni che sono trapelate sul programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Tvblog, ad esempio, ha fatto sapere che da domani, lunedì 24 agosto, in Sardegna cominceranno le riprese delle puntate che il pubblico potrà vedere in televisione tra meno di un mese.

Nonostante sull'isola siano in aumento i casi di Coronavirus, la redazione di Temptation è riuscita ad "isolare" il resort che ospiterà i nuovi protagonisti, i quali saranno comunque sottoposti a periodici controlli medici e, in caso di necessità, ai tamponi.

Dubbi sulla data d'esordio di Temptation Island

Anche se domani inizieranno le riprese delle puntate di Temptation Island 8, ancora non è certa la data in cui sarà trasmessa quella di debutto. Tvblog ha anticipato che i vertici Mediaset starebbero vagliando due ipotesi a riguardo: il reality condotto da Alessia Marcuzzi potrebbe esordire su Canale 5 il 9 o il 16 settembre, sempre nella prima serata del mercoledì.

Un'altra indiscrezione che è trapelata sul programma prodotto da Maria De Filippi, è quella riguardante il cast che la produzione ha messo su nelle ultime settimane.

Pare che, a differenza dell'edizione trasmessa a luglio scorso, nessuna coppia Vip si metterà alla prova nei villaggi abitati da ragazzi/e single.

La presentatrice romana, dunque, dovrà raccontare il viaggio nei sentimenti di persone comuni che, dopo tanti anni di relazione, hanno scelto di partecipare a Temptation per capire se hanno davvero accanto l'anima gemella. Soltanto dopo 21 giorni di separazione, i fidanzati si ritroveranno al falò di confronto finale per decidere se tornare a casa insieme oppure ognuno per conto proprio.