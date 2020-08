Due ex protagonisti di Uomini e donne continuano a essere al centro del Gossip. Si tratta di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che sono sempre più legati dopo essersi innamorati sotto i riflettori del noto talk show di Canale 5. In questi giorni i fan più attenti della coppia hanno pensato a una probabile rottura, a causa di uno strano indizio che non è sfuggito sui social. In particolare i genitori della piccola Bianca sono finiti nel mirino del gossip per non aver condiviso foto e video insieme.

Ursula non ha perso tempo per fare chiarezza su Instagram, non appena la notizia è giunta alle sue orecchie.

L’ex dama del trono over infatti ha smentito qualsiasi pettegolezzo riguardante lei e Sossio, precisando che il suo compagno non si è mai allontanato da lei. Dopo essersi mostrata parecchio infastidita per le false voci circolate, Bennardo ha ironizzato sulle questione affermando: “Se mi sono lasciata, sono a letto con un altro. Ho un altro uomo già accanto”.

I fan pensano che Sossio e Ursula si siano lasciati

Di recente non è passato inosservato il gesto fatto sui social da Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che ha fatto pensare a un allontanamento. I due ex volti di Uomini e Donne hanno affrontato diversi momenti difficili, soprattutto dopo aver partecipato a Temptation Island.

L’ex dama del noto talk show e il calciatore napoletano proprio per aver avuto spesso degli alti e bassi hanno suscitato subito la curiosità di tantissimi fan, dopo aver smesso di seguirsi su Instagram per qualche ora.

Inoltre da circa una settimana i genitori della piccola Bianca nata lo scorso ottobre, pur essendo molto attivi sui rispettivi profili social non hanno pubblicato dei nuovi scatti insieme. Ursula e l’ex gieffino sono comparsi sui social soltanto per motivi di lavoro o per condividere qualche fotografia della bambina.

Bennardo ironizza sulla probabile crisi tra lei e il suo compagno

Ursula Bennardo dopo non aver proferito parola sulla presunta crisi tra lei e Sossio Aruta, nelle ultime ore ha scelto di intervenire sulla faccenda per difendere la sua storia d’amore. L’ex dama del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha dato delle delucidazioni a coloro che la seguono, tramite delle stories su Instagram.

Nello specifico Ursula, dopo aver sottolineato che lei e Sossio non si sono lasciati, ha aggiunto: “Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia. Io non ho parole”.

Per concludere Bennardo ha fatto uno scherzo ai suoi follower, facendogli credere di essere in compagnia di un altro uomo. In realtà l’ex dama del trono over ha fatto vedere chiaramente di trovarsi al fianco di Sossio Aruta, che non appena è stato ripreso dalla fotocamera si è limitato a fare soltanto un sorriso.