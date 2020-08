Manca davvero poco all'inizio della nona edizione di Temptation Island, quella che sarà condotta da Alessia Marcuzzi a partire da metà settembre. Stando a quello che si legge su Tvblog in queste ore, lunedì 24 agosto dovrebbero iniziare le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv ogni mercoledì sera: la data d'esordio del reality non è ancora certa, ma si parla del 9 o del 16 settembre.

Ultime indiscrezioni sulla nuova edizione di Temptation Island

L'aumento di casi di Coronavirus in Sardegna, non dovrebbe intaccare in nessun modo il regolare svolgimento delle riprese della prossima edizione di Temptation Island.

Stando a quello che riporta Tvblog stamattina, domenica 23 agosto, le nuove puntate del reality di Canale 5 avranno luogo in una struttura protetta e controllata costantemente: tutti i protagonisti del cast e della redazione saranno sottoposti a controlli medici e a tamponi a scadenze regolari.

Un'altra notizia che sta circolando da qualche ora sul web, è quella secondo la quale le riprese della nona edizione del format estivo di Mediaset dovrebbero iniziare domani: è previsto per lunedì 24 agosto il primo ciak sull'isola sia per la conduttrice che per le coppie e i tentatori.

Alessia Marcuzzi, dunque, sta per cominciare il racconto del viaggio nei sentimenti di alcuni fidanzati che hanno scelto di mettere alla prova le loro relazioni, separandosi per 21 giorni per poi ritrovarsi al falò di confronto e decidere se tornare a casa insieme o separati.

Nessuna coppia famosa nel cast di Temptation Island Nip

Un'altra piccola anticipazione che ha dato Tvblog sulla nuova edizione di Temptation Island, riguarda il cast che la redazione ha messo su nelle ultime settimane.

Contrariamente a quello che si è detto e scritto di recente, pare che tutte le coppie che a breve entreranno nei villaggi siano composte da persone comuni.

Alcuni giornalisti, dunque, smentiscono il rumors secondo il quale tra i protagonisti del reality ci dovrebbero essere degli ex di Uomini e Donne: giorni fa, ad esempio, si è parlato di Sonny Di Meo e Sara Shaimi come possibili nuovi concorrenti del format di Canale 5.

Le puntate che Alessia Marcuzzi condurrà da metà settembre, dunque, dovrebbero essere incentrate esclusivamente su amori Nip, e non su coppie miste come è accaduto a luglio scorso (con Antonella Elia e Manila Nazzaro nei villaggi insieme a ragazze sconosciute).

Dubbi sulla messa in onda della prima puntata di Temptation Island

Se sembra abbastanza certo che le riprese di Temptation Island inizieranno domani, lunedì 24 agosto, in Sardegna, (in un resort quasi isolato e sotto stretto controllo medico) ci sono ancora dei dubbi sulla data d'esordio del programma dopo le vacanze.

Tvblog anticipa che i vertici Mediaset starebbero vagliando un paio di ipotesi per il giorno di messa in onda della prima puntata dell'ottava edizione. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi potrebbe debuttare su Canale 5 mercoledì 9 o 16 settembre, nel mezzo di una settimana già "affollata" di trasmissioni molto amate come Grande Fratello Vip (il lunedì e il venerdì sera), Chi vuol essere milionario al giovedì e Tu sì que vales al sabato dal giorno 12.

Il blog sopra citato si interroga anche sui numeri che Temptation Island farà registrare quest'autunno: a differenza della poca contro programmazione dell'estate, il mese prossimo la concorrenza ha in serbo fiction e format molto seguiti per provare a contrastare il successo del programma prodotto da Maria De Filippi e leader d'ascolti a luglio scorso con una media del 25% di share ogni settimana.