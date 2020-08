A pochi giorni dall'inizio delle riprese delle nuove puntate di Temptation Island, che andranno in onda a partire dal 9 settembre, una brutta notizia ha scosso i fan del programma e gli addetti ai lavori. Nel resort che ospita i protagonisti del cast del reality infatti, all'alba di oggi, è scoppiato un incendio che ha coinvolto parte dell'ingresso e un'auto. I proprietari dell'Is Morus Relais avrebbero inoltre ricevuto una lettera minatoria poco prima che divampassero le fiamme nella struttura.

Il villaggio di Temptation Island è andato a fuoco

Erano le cinque di questa mattina quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a spegnere un incendio divampato in una struttura nota al pubblico televisivo: l'Is Morus Relais, il resort che ospita da anni il cast di Temptation Island, è andato a fuoco per ragioni ancora ignote.

L'Unione Sarda e altri siti d'informazione sostengono che potrebbe anche essere doloso l'incendio che è scoppiato in una parte del villaggio vacanze dell'isola, coinvolgendo l'ingresso e distruggendo una macchina parcheggiata a pochi metri di distanza da esso. Per fortuna non ci sono vittime: soltanto una persona che è intervenuta per provare a spegnere le fiamme si è intossicata ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Minacce ai titolari del resort di Temptation Island

I Carabinieri, giunti sul posto dopo che è stato dato l'allarme, avrebbero trovato una lettera minatoria indirizzata ai proprietari dell'Is Morus Relais. Questo potrebbe spiegare cosa è accaduto all'alba di oggi e perché il famoso villaggio è andato a fuoco per ragioni apparentemente sconosciute: in questo caso si parlerebbe di incendio doloso e non più di un incidente fortuito.

Il resort che da oltre otto anni ospita lo staff e i protagonisti del reality di Canale 5 è stato dunque danneggiato in parte dal fuoco che è divampato stamattina presto, ma tutti i vacanzieri sono stati rassicurati sul fatto che tutto tornerà alla normalità il prima possibile.

Registrazioni di Temptation Island 8 a rischio

La notizia dell'incendio che ha coinvolto parte della struttura che ospita da tempo le coppie e la produzione di Temptation Island, ha allarmato sia i fan della trasmissione che gli addetti ai lavori. A poco più di una settimana dalla fine della settima edizione infatti, gli autori stanno già mettendo su il cast che animerà le puntate autunnali del format Mediaset: si sa infatti che il reality tornerà in onda con nuovi appuntamenti a partire da mercoledì 9 settembre.

Le nuove riprese della trasmissione sono programmate dopo il 20 agosto per poi essere trasmesse su Canale 5 circa un mese dopo. A condurre il prossimo Temptation Island sarà Alessia Marcuzzi che, a differenza dell'anno scorso, stavolta non dovrà raccontare il viaggio nei sentimenti di coppie celebri ma soltanto di gente comune. Per evitare che il pubblico possa confondersi con i personaggi famosi che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip intorno a metà settembre, i vertici di Canale 5 hanno deciso di puntare su persone comuni per Temptation Island 8. Ancora non si sa però se l'incendio farà slittare le registrazioni delle nuove puntate del reality oppure se la struttura tornerà agibile in tempo per rispettare la programmazione delle riprese.