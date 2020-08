Nelle prossime settimane di programmazione i telespettatori italiani della soap opera Daydreamer - Le ali del sogno assisteranno a una nuova frattura tra Sanem Aydin e Can Divit. Il fotografo per merito di Myne, l’assistente di Enzo Fabbri scoprirà che di essere tornato in libertà non appena l’imprenditore italo-francese ha messo le mani nella ricetta del profumo della sua amata.

Ovviamente sarà tanta la delusione del primogenito di Aziz nei confronti della sorella di Leyla, infatti le giustificazioni della giovane non serviranno a nulla. Can sarà irremovibile e pieno di rancore, poiché accuserà Sanem di non essere stata sincera con lui per l’ennesima volta.

Daydreamer, spoiler turchi: Myne mette al corrente Can dell’accordo di Enzo e Sanem

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia su ciò che succederà nei prossimi episodi, dicono che Can finirà in prigione con l’accusa di aver aggredito Enzo Fabbri. Sanem disposta a tutto per far scagionare il proprio amato accetterà di far avere il suo profumo all'imprenditore italo-francese, ma alla sola condizione che il fotografo non dovrà sapere del loro accordo. La situazione diventerà ancora più complicata, nell'istante in cui Enzo per merito dell’alleanza stretta con Aylim riuscirà a impossessarsi di una campagna pubblicitaria ideata da Sanem per Makinon, il proprietario di un’agenzia di cosmesi. In seguito Myne, la socia di Fabbri dopo aver capito che l’uomo ha agito in modo illegale per mettere le mani nello spot realizzato alla Fikri Harika sceglierà di farsi da parte, visto che non vorrà essere coinvolta nel nuovo progetto.

A questo punto Myne dopo aver discusso con Enzo, decisa a non coprirlo si metterà alla ricerca dei documenti per screditarlo e li farà avere alla polizia. La donna purtroppo contatterà Can, e oltre a fargli sapere che Fabbri e Aylin verranno arrestati, gli sottolineerà di aver appreso che Sanem ha firmato un contratto per cedere la formula della sua fragranza all'imprenditore.

Sanem sorprende il fotografo con Polen, il primogenito di Aziz furioso

Sconvolto per quanto appreso Can ripenserà ai momenti vissuti con l’aspirante scrittrice, e si ricorderà che la stessa in diverse occasioni era in procinto di svelargli qualcosa di importante. Can non farà fatica a capire che la sua amata ha rifiutato la sua proposta di nozze, per non aver avuto il coraggio di metterlo al corrente del patto sancito con Fabbri.

Abbastanza furioso il fotografo rinuncerà a scontrarsi di nuovo con Enzo quando si recherà nell’ufficio dell’uomo, ma dopo aver strappato il foglio contenente la firma di Sanem avrà un litigio con Emre. Nello specifico Can dirà al fratello che avrebbe dovuto fargli sapere del fatto che la fanciulla è riuscita a farlo uscire dal carcere cedendo il suo profumo.

Non appena il figlio maggiore di Aziz si recherà nella casetta nel bosco per riflettere verrà raggiunto subito da Polen, che approfitterà della sua debolezza su invito di Huma. Sanem non reagirà bene quando sorprenderà Can in compagnia dell’ex fidanzata. Per finire l’aspirante scrittrice farà i conti con l’ira del proprio capo, che dopo averle detto di aver scoperto tutte le sue bugie le preciserà di non volerla più vedere.