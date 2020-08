Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla storyline, di sollievo comico, che vedrà Luigi Cotugno intento ad affrontare Franco Boschi un uno scontro, forse a biliardo, che si preannuncia memorabile. Il risultato di questa sfida sarà tutt'altro che scontato e il timido vigile potrebbe togliersi più di una soddisfazione in questa contesa. Nel frattempo potrebbe esserci l'ennesimo ritorno di fiamma tra Marina Giordano e Roberto Ferri. Quest'ultimo, dopo essersi mostrato scontroso, tornerà ad essere gentile e disponibile nei confronti della donna, il tutto mentre Fabrizio sarà in Russia per affari.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a queste due storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 agosto alle 20:45 su Rai 3.

Franco contro Cotugno

Nelle prossime puntate di Un posto al sole è previsto uno scontro, apparentemente molto divertente, che vedrà da una parte Franco (Peppe Zarbo) e dall'altra Luigi Cotugno (Walter Melchionda). Non vengono forniti dettagli sul tipo di sfida che vedrà contrapporsi i due contendenti, anche se gli episodi di questi giorni sembrano indicare che l'epica battaglia possa svolgersi sul tavolo da biliardo. A quanto pare il vigile, dopo aver fallito il suo tentativo di conquistare il cuore di Dolly (Lucianna De Falco), sfiderà Boschi mostrando delle risorse del tutto inaspettate.

Non si conosce l'esito della sfida, ma di sicuro Cotugno non sfigurerà in questo simpatico duello. In seguito quest'ultimo, dopo il suo momento eroico, avrà modo di dare nuovamente dimostrazione della sua avarizia, indisponendo, non poco, il povero Guido (Germano Bellavia).

Ferri si riavvicina a Marina

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) riceverà un allettante invito da parte di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). L'uomo chiederà alla Giordano di accompagnarlo in Russia, dove deve recarsi per un viaggio di lavoro, in modo da approfittarne e fare una romantica vacanza assieme.

Marina, convinta che i rapporti tra lei e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) siano migliorati, chiederà all'uomo di sostituirla per qualche giorno. Ferri, ancora adirato per essere stato allontanato da cantieri, si rifiuterà categoricamente spiazzando la Giordano. Fabrizio dovrà quindi partire da solo per la Russia lasciando la sua amata a Napoli. In seguito Roberto si pentirà del suo comportamento brusco ed inizierà a riavvicinarsi a Marina, facendole intuire che potrà sempre contare sempre su di lui. Marina non saprà cosa pensare dell'ennesimo cambiamento dell'uomo, che i due si stiano innamorando nuovamente?