Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 24 al 28 agosto su Canale 5 svelano che Can Divit scoprirà finalmente la verità su Emre Divit. Il fotografo, infatti, capirà che suo fratello e Aylin Yuksel hanno usato Sanem Aydin per tramare contro di lui.

DayDreamer, spoiler 24-28 agosto: Sanem scopre che Emre e Aylin sono soci

Gli spoiler di DayDreamer in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto in Italia rivelano che Sanem scoprirà che Emre e Aylin erano soci fin dall'inizio. La giovane, a questo punto, minaccerà il contabile di consegnare il fascicolo a Can, se non glielo racconterà lui.

A tal proposito, Aydin non vedrà l'ora di recuperare il rapporto col fotografo, dimostrandogli di non averlo mai preso in giro. Nel frattempo, Yuksel convincerà il minore dei Divit a organizzare un piano per non venire smascherati. In seguito, la darklady chiederà l'aiuto di Fabbri per tornare a lavorare alla Fikri Harika. Per questo motivo, pianificherà un pranzo con Emre dove cercherà di mettere zizzania tra Enzo e Can, già ai ferri corti per via di Sanem. Infine Leyla accetterà di rubare la cartellina su ordine del contabile, tanto che sua sorella ne denuncerà subito la scomparsa.

Tensione altissima tra Fabbri e Can

Nelle puntate della serie tv (24-28 agosto), Sanem crederà che l'abito sia un dono di Can in occasione della sua festa di compleanno.

Ma ecco che la giovane scoprirà che il regalo era stato donato da Fabbri, che inizierà ad avvicinarsi sempre di più a lei, suscitando la gelosia del fotografo. Per questo motivo, salirà la tensione tra i due rivali. A tal proposito, Divit si rivelerà molto infastidito dalla vicinanza sorta tra Enzo e Aydin, arrivando a minacciarlo.

I dipendenti della Fikri Harika, a questo punto, inizieranno a spettegolare sul party organizzato dal francese per Sanem. Quest'ultima restituirà il regalo davanti a tutti gli occhi dei dipendenti dell'agenzia pubblicitaria. Poi, la sorella di Leyla si recherà in ufficio per dare le sue dimissioni davanti a Can in quanto ha deciso di tornare a fare la commessa nel negozio di alimentari del padre.

Can capisce che Aydin era la pedina di suo fratello e Aylin

Leyla sarà divorata dai sensi di colpa, decidendo di non dare a Emre la cartellina rubata. La segretaria, infatti, consegnerà i documenti compromettenti in mano al fotografo, che con grande orrore scoprirà che suo fratello e Aylin erano soci in affari, mentre Sanem la loro pedina. Di conseguenza, il maggiore dei Divit si scaglierà come una furia contro il congiunto, licenziandolo in tronco dall'azienda e dalla sua vita. In seguito, l'uomo cercherà di far tornare l'ex fidanzata a lavoro dopo aver scoperto la sua innocenza. Alla fine, il fotografo riuscirà nel suo intento, se un'altra donna non mettesse a repentaglio la loro storia d'amore.

Aylin, intanto, informerà Huma della situazione, facendo ricadere tutta la colpa su Aydin. Infine Can scoprirà che Gamze, una sua vecchia amica, lavora per l'agenzia sportiva di cui sono incaricati di fare lo spot pubblicitario.