Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Viola sarà intenzionata a tenere Eugenio fuori dalla sua vita, nel frattempo il magistrato sarà più determinato che mai ad assicurare Tregara alla giustizia. Il boss riuscirà a vedere Clara ma la sua volontà, di rincontrare sua figlia, potrebbe costargli molto cara. Nel frattempo la situazione tra Ferri e Marina sarà sempre più tesa, mentre le cose non andranno di certo meglio per Filippo e Serena che saranno vicini alla separazione legale. Rossella e Patrizio si cacceranno in una situazione decisamente pericolosa, mentre Susanna inizierà a sentirsi fortemente in colpa nei confronti di Niko.

Di seguito le anticipazioni dettagliate di tutte le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 24 al 28 agosto, alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 24 agosto: la preoccupazione di Clara

Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) cercheranno di dare tutto il sostegno possibile a Clara (Imma Pirone). Quest'ultima, preoccupata per il destino di Alberto (Maurizio Aiello) e per l'assenza prolungata di sua madre, finirà per mettersi in una situazione decisamente pericolosa. In seguito Marina (Nina Soldano), convinta che le cose tra lei e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vadano meglio, chiederà un favore all'uomo, ma si renderà conto che Ferri prova ancora molto astio verso di lei.

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbe arrivare in ritardo all'università, mettendo così a rischio il suo esame.

Martedì 25 agosto: Cotugno sfida Franco

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) ragionerà sull'eventualità di procedere o meno con la separazione legale, visto che la sua decisione potrebbe avere pesanti ripercussioni su Serena (Miriam Candurro) e altre persone a lui care.

Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin) continuerà a rimuginare su quello che ha scoperto su Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini). Infine Cotugno (Walter Melchionda), pur di conquistare la sua amata Dolly (Lucianna De Falco), ingaggerà una sfida memorabile contro Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Mercoledì 26 agosto: blitz contro Tregara

Il magistrato Nicotera organizzerà un nuovo blitz contro il boss Tregara, nel frattempo Clara deciderà di rivolgersi all'unica persona che potrebbe farla stare un po' meglio. Filippo e Serena inizieranno a fare i conti con le enormi problematiche derivanti dalla loro scelta. Dopo aver miseramente fallito nel tentativo di conquistare Dolly, Cotugno dimostrerà di avere delle doti del tutto inaspettate.

Giovedì 27 agosto: Viola allontana Eugenio

In questo episodio di Un posto al sole, Giulia e Angela cercheranno di far capire a Clara chi sia realmente Alberto. Nel frattempo Mariano Tregara si preparerà a vedere sua figlia per l'ultima volta, ma questa sua volontà potrebbe costargli cara.

Per quanto Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerchino di farle cambiare idea, Viola sarà determinata a tenere Eugenio lontano da lei. Nel frattempo Filippo e Serena continueranno il loro percorso di separazione e la loro situazione finirà per far riflettere Susanna (Agnese Lorenzini) sempre più in colpa verso Niko (Luca Turco).

Venerdì 28 agosto: Rossella nei guai

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Rossella e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si troveranno coinvolti in una situazione estremamente pericolosa, nel frattempo Viola manterrà una posizione rigida e distaccata nei confronti del marito, ma Angela cercherà di farla ragionare. Mentre Fabrizio (Giorgio Borghetti) sarà in partenza per la Russia, Roberto e Marina continueranno a pungolarsi a vicenda.

Nel frattempo Cotugno darà l'ennesima prova della sua avarizia facendo adirare Guido (Germano Bellavia).