È venuto a mancare Marco Malapelle, operatore di produzioni televisive di Un posto al sole e L'amica geniale. Aveva 33 anni. A portarselo via un tumore. Nel suo lavoro ha svolto diverse mansioni come macchinista e attrezzista. Era soprannominato "O' gemello". Nella sua carriera ha partecipato a diversi progetti per la realizzazione dei video del cantante Liberato e dei videomaker Ciro Priello, Simone Ruzzo, Gianluca Fru e Fabio Balsamo, meglio conosciuti come The Jackal. Sono stati numerosi i ricordi sui social, in onore al giovane, abbastanza conosciuto nell'ambiente. Tra questi menzioniamo l'omaggio di Riccardo Polizzy Carbonelli, attore presente nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Roberto Ferri.

Nel suo post, Polizzy Carbonelli, addolorandosi della dipartita di "un altro amico della troupe di Upas" ha fatto sapere di essere vicino al dolore dei suoi famigliari "con l'affetto e la preghiera".

Il ricordo di Luca Turco e Vincenzo Pirozzi di Un posto al sole

Anche Luca Turco, giovane attore conosciuto per interpretare il personaggio di Niko Poggi, ha lasciato un suo ricordo sui social in onore alla memoria di Marco Malapelle. L'artista 30enne, originario di Torre del Greco, ha dichiarato di stringersi al dolore della famiglia di Marco per la sua prematura scomparsa. Omaggio anche da parte di Vincenzo Pirozzi (pure lui attivo a Upas in qualità di regista) anche lui nato tra quei vicoli in cui Marco O' gemello era cresciuto.

Nel suo post, Vincenzo Pirozzi ha spiegato come Marco Malapelle facesse parte della "manovalanza". Lavorava dietro e non dinanzi alla macchina da presa. Pirozzi ha affermato come seppur il 30enne non apparisse in tv, il suo operato era fondamentale per realizzare una produzione cinematografica, qualunque essa fosse.

Vincenzo ha aggiunto che in vita Marco ha sempre preferito che si parlasse di lui per ciò che ha davvero svolto sul campo. Da quel che si evince, Marco amava molto il suo lavoro e lo svolgeva, a detta dell'attore e regista, in maniera superlativa.

Marco Malapelle: il motivo del suo soprannome

Marco Malapelle era ancora molto giovane e aveva iniziato a fare anche qualche comparsa anche dinanzi alla telecamera.

Il ragazzo era di Napoli, originario del Rione Stella. Veniva chiamato O' gemello proprio perché era fratello gemello di Carmelo, anche questi attivo un tempo nel mondo dello spettacolo. Dato il suo aspetto piacevole, Marco aveva prestato il suo volto per immagini di moda in qualità di fotomodello. I funerali del ragazzo si sono svolti lo scorso 6 agosto a Napoli, presso la chiesa della Santissima Annunziata a Fonseca e Santa Giovanna Thouret presso il quartiere stella in via Fonseca.