Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà posto al centro delle trame il matrimonio tra Susanna e Niko, tuttavia ci sarà spazio anche per altre storyline. In particolare verrà approfondita la vicenda che vede protagonisti Nunzia e suo padre Mariano Tregara, con quest'ultimo che potrebbe effettivamente ravvedersi, dopo le sue ultime terribili azioni. Il lato comico della soap verrà affidato anche questa settimana al vigile Luigi Cotugno, che sorprenderà Mariella e Guido svelando un suo lato nascosto. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre, alle 20:45 su Rai 3.

Il pentimento di Tregara

La puntata di venerdì 21 agosto si è conclusa con un drammatico cliffhanger che ha spiazzato gli spettatori che avevano creduto a un ravvedimento di Mariano (Lello Giulivo). In una scena molto concitata, il boss Tregara ha messo le mani alla gola di Nunzia (Nadia Carlomagno) con l'intento di ucciderla, dopo che questa aveva minacciato di denunciarlo. Nelle prossime puntate che vanno dal 24 al 28 agosto, non viene nominata la donna e lo stesso accade per gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 1° settembre. Massimo riserbo quindi attorno al destino di Nunzia Curcio, che potrebbe essere morta per mano del boss o essersi salvata ma restando comunque impossibilitata a comunicare con Clara (Imma Pirone).

In ogni caso pare che Mariano Tregara si sentirà profondamente in colpa per il male che ha fatto a sua figlia e sarà intenzionato a risarcirla, anche se non viene chiarito in quale modo.

Cotugno è ricco

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà ancora spazio per le avventure di Luigi Cotugno (Walter Melchionda).

Il timido vigile dopo essersi confrontato, in un'emozionante sfida, con Franco Boschi mostrerà un lato del tutto inaspettato. Nei precedenti episodi della soap partenopea, è saltato all'occhio di tutti quanto il vigile fosse tirchio, tuttavia questa sua peculiarità assumerà una nuova luce in virtù di una notizia che verrà presto rivelata agli spettatori.

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) decideranno di invitare Cotugno a cena e questi darà di nuovo prova della sua rinomata avarizia, tuttavia pare che il vigile in realtà sia più che benestante. Dalle anticipazioni non viene chiarito quali siano le reali possibilità economiche del vigile, ma sembra che Cotugno possieda delle ricchezze all'insaputa di tutti e questa nuova informazione potrebbe essere molto interessante nello sviluppo della storyline che lo vede impegnato con Dolly (Luciana De Falco).