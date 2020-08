Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato molto spazio alla vicenda che vede coinvolti Mariano Tregara, Nunzia e la loro figlia Clara. Quest'ultima verrà finalmente a conoscenza del segreto che la madre le ha nascosto per anni, ma da questo punto della storia in poi le cose inizieranno a mettersi decisamente male. Nelle ultime puntate della soap partenopea, il boss sembrava deciso a collaborare con la giustizia e recuperare la sua famiglia, tuttavia chiunque abbia sperato in un lieto fine per questa storyline potrebbe andare incontro ad una profonda delusione. Nei prossimi episodi, Nunzia sparirà dalla circolazione mettendo terribilmente in ansia Clara, il tutto mentre le forze dell'ordine saranno a un passo dall'assicurare il boss Tregara alla giustizia.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline che andranno in onda fino al 28 agosto, alle 20:45 su Rai 3.

Il destino di Nunzia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Nunzia (Nadia Carlomagno), convinta della buona fede di Mariano (Lello Giulivo), rivelerà a Clara (Imma Pirone) la notizia che le aveva nascosto per anni. Nella puntata di venerdì 21 agosto però accadrà qualcosa che farà ricredere la donna e la Curcio capirà, a sue spese, che le persone non possono cambiare. Non viene specificato cosa accadrà di preciso alla donna, ma la settimana successiva gli episodi inizieranno mostrando Clara fortemente in ansia per il destino di sua madre, a quanto pare sparita da diverso tempo.

La ragazza sarà terribilmente preoccupata per la mamma e per Alberto (Maurizio Aiello), ma potrà contare su tutto l'aiuto e il supporto da parte di Giulia Poggi (Marina Tagliafferi) e sua figlia Angela (Claudia Ruffo) che cercheranno di rincuorarla.

L'ultimo desiderio di Tregara

Clara, fortemente in pena per gli ultimi eventi, finirà per fare una mossa avventata che la metterà in grave pericolo.

La ragazza scoprirà una terribile verità e, impaurita da quello che potrebbe succedere deciderà di chiedere l'aiuto di Angela e Giulia. Queste ultime cercheranno di aiutare la ragazza e proveranno a farle aprire gli occhi sulla vera natura di Alberto Palladini. Sull'altro versante, il magistrato Nicotera coordinerà un nuovo blitz contro il boss Tregara, mentre Clara deciderà di incontrare l'unica persona che potrebbe farla sentire meglio in questo momento così difficile.

Nel frattempo Mariano vorrebbe poter rivedere, almeno per un'ultima volta, sua figlia ma questo suo desiderio potrebbe costargli decisamente caro anche se non viene chiarito cosa accadrà di preciso all'uomo.