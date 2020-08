Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà mostrato il matrimonio tra Niko e Susanna; tuttavia non tutto andrà esattamente come previsto e per i due potrebbero sorgere molti problemi ancor prima di sposarsi. Angela Poggi, venuta a conoscenza di quanto accaduto tra Susanna ed Eugenio, dovrà decidere se rivelare o meno la verità a suo fratello, ma la sua scelta sarà tutt'altro che semplice. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative a queste storyline, che andranno in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre alle 20:45 su Rai 3.

Matrimonio tra Niko e Susanna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) riusciranno a sposarsi o almeno di sicuro ad arrivare all'altare.

Il giovane Poggi, totalmente all'oscuro di quanto accaduto, sarà al settimo cielo per il lieto evento ed inizierà già a pensare alla sua nuova vita da sposato. Inoltre verranno mostrati anche i preparativi per l’addio al celibato di Niko e quello al nubilato di Susanna; insomma tutto sembrerà procedere serenamente, ma in realtà la situazione sarà ben diversa. Per quanto la ragazza sia sembrata decisamente più convinta a sposarsi pare che in lei persistano ancora dubbi e perplessità e verrà presto messa dinanzi alle sue responsabilità.

I dubbi di Angela

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Angela (Claudia Ruffo) verrà a conoscenza della sbandata che Susanna ha avuto per Eugenio (Paolo Romano) ed entrerà in crisi.

A pochi giorni dal matrimonio, la donna dovrà decidere se tacere su questo segreto o rivelare la verità a suo fratello. Prima del matrimonio, Susanna farà una proposta a Renato: non viene svelata quale sia la sua richiesta ma, considerato che il padre della ragazza è in galera, è facile ipotizzare cosa possa volere.

In seguito Angela deciderà di parlare con la Picardi portandola a riflettere seriamente, ma la sensazione è che, almeno inizialmente, scelga di mantenere il segreto arrivando all'altare senza dire nulla a Niko; cosa succederà poi al momento del si?

Matrimonio e distanziamento

Patrizio Rispo aveva mostrato in anteprima alcuni video del matrimonio [VIDEO] tra Niko e Susanna, dove appariva tra gli invitati nelle vesti di Raffaele assieme alla moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) e, dalle prime immagini, si ha la conferma che quei filmati si riferissero effettivamente a questo evento.

Dalle prime scene ufficiali si può notare come venga rispettato il distanziamento sociale. Tra gli invitati sono presenti Angela (Claudia Ruffo), Franco (Peppe Zarbo) e la piccola Bianca (Sofia Piccirillo), Adele (Sara Ricci), Renato (Marzio Honorato) e Giulia (Marina Tagliaferri), il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) e Ugo (Raffaele Imparato). Tra i banchi della chiesa si possono inoltre scorgere Guido (Germano Bellavia) e Silvia (Luisa Amatucci). Molto significativo il fatto che non vi sia nessuna traccia di Viola ed Eugenio, anche se potrebbero semplicemente non essere presenti nelle prime immagini mostrate.